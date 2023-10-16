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В Германии неизвестные "маркируют" дома израильтян, — Bild

16 октября 2023 20:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Германии неизвестные "маркируют" дома израильтян, — Bild
Немецкие правоохранители на месте инцидента. Фото: Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Германии неизвестные срывают израильские флаги с домов граждан Израиля и "маркируют" их дома звездой Давида. Подобными действиями сторонники Третьего рейха обнаруживали в стране враждебных евреев.

Об этом сообщает Bild.

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В разных частях Берлина на домах, где живут евреи, начали появляться шестиконечные звезды — напоминая господство нацистов, такими же звездами в 1930-х обозначавшие принадлежащие евреям магазины и предприятия в Германии. Также по стране размножаются всевозможные антисемитские граффити.

Вторая "Хрустальная ночь": в Германии неизвестные "маркируют" дома израильтян
Звезда Давида на стене в Берлине. Источник: Bild

По всей Германии неизвестные срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают возле госучреждений в знак солидарности с еврейским народом, подвергшимся нападению со стороны террористов ХАМАС. Одну из звезд Давида обнаружили жители по Топштрассе, изображение было на стене дома. Также аналогичный символ был обнаружен на дверях дома на Боссештрассе в берлинском районе Фридрихсхайн.

Немецкая полиция инициировала расследование по статьям о нарушении ненависти и причинении вреда имуществу. Детективы планируют ставить на учет граждан Палестины и россиян, поскольку подозрение падает на них.

Напомним, что ранее в израильской армии заявили о ликвидации одного из высокопоставленных предводителей ХАМАСа, отвечавшего за разведку. Также сегодня в ЦАХАЛе отрапортовали об уничтожении одного из предводителей террористов Муэтаза Эйда.

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