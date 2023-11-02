У Відні сталася пожежа на єврейському цвинтарі, на стінах невідомі намалювали свастику

Місце інциденту. Фото: соцмережі

На єврейській частині центрального цвинтаря у Відні в Австрії сталася пожежа. При цьому на зовнішніх стінах з'явилася нацистська свастика.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лідера єврейської громади Австрії Оскара Дойча.

Читайте також:

Хто зловмисник

Пожежа сталася в єврейській частині цвинтаря, де поховано ізраїльтян, які проживали в Австрії, а також деяких закатованих Третім Рейхом та СС євреїв. За словами Дойча, вогонь охопив вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. Пожежна служба та поліція наразі проводять розслідування.

Вражений вогнем інтер'єр. Джерело: Twitter Оскара Дойча

Як повідомив речник пожежної служби Відня Геральд Шимпф, пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після восьмої ранку вогонь майже повністю згас.

Водночас австрійський канцлер Карл Негаммер заявив про засудження нападу на єврейські поховання найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловив сподівання, що винних буде швидко знайдено.

Нагадаємо, що аналогічні інциденти відбулися в Німеччині: невідомі зривали ізраїльські прапори з будинків громадян Ізраїлю та "маркували" їхні будинки зіркою Давида. Подібними діями прибічники Третього Рейху виявляли у країні ворожих євреїв. Натомість в Росії у Махачкалі сталися антисемітські заворушення, коли в аеропорту "Уйташ" приземлився літак з ізраїльськими біженцями.