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У Відні сталася пожежа на єврейському цвинтарі, на стінах невідомі намалювали свастику

2 листопада 2023 00:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Відні сталася пожежа на єврейському цвинтарі, на стінах невідомі намалювали свастику
Місце інциденту. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На єврейській частині центрального цвинтаря у Відні в Австрії сталася пожежа. При цьому на зовнішніх стінах з'явилася нацистська свастика.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лідера єврейської громади Австрії Оскара Дойча.

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Пожежа сталася в єврейській частині цвинтаря, де поховано ізраїльтян, які проживали в Австрії, а також деяких закатованих Третім Рейхом та СС євреїв. За словами Дойча, вогонь охопив вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. Пожежна служба та поліція наразі проводять розслідування.

У Відні сталася пожежа на єврейському цвинтарі, на стінах намалювали свастику
Вражений вогнем інтер'єр. Джерело: Twitter Оскара Дойча

Як повідомив речник пожежної служби Відня Геральд Шимпф, пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після восьмої ранку вогонь майже повністю згас.

Водночас австрійський канцлер Карл Негаммер заявив про засудження нападу на єврейські поховання найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловив сподівання, що винних буде швидко знайдено.

Нагадаємо, що аналогічні інциденти відбулися в Німеччині: невідомі зривали ізраїльські прапори з будинків громадян Ізраїлю та "маркували" їхні будинки зіркою Давида. Подібними діями прибічники Третього Рейху виявляли у країні ворожих євреїв. Натомість в Росії у Махачкалі сталися антисемітські заворушення, коли в аеропорту "Уйташ" приземлився літак з ізраїльськими біженцями.   

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