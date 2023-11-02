В Вене произошел пожар на еврейском кладбище, на стенах неизвестные нарисовали свастику

Место инцидента. Фото: соцсети

На еврейской части центрального кладбища в Вене в Австрии произошел пожар. При этом на наружных стенах появилась нацистская свастика.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидера еврейской общины Австрии Оскара Дойча.

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Пожар произошел в еврейской части кладбища, где похоронены проживавшие в Австрии израильтяне, а также некоторые замученные Третьим Рейхом и СС еврееи. По словам Дойча, огонь охватил входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. Пожарная служба и полиция проводят расследование.

Охваченный огнем интерьер. Источник: Twitter Оскара Дойча

Как сообщил спикер пожарной службы Вены Геральд Шимпф, пожар, похоже, произошел ночью, и к моменту вызова пожарных вскоре после восьми утра огонь почти полностью погас.

В то же время австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил об осуждении нападения на еврейские захоронения самым решительным образом, добавив, что в австрийском обществе "нет места антисемитизму", а также выразил надежду, что виновные будут быстро найдены.

Напомним, что аналогичные инциденты произошли в Германии: неизвестные срывали израильские флаги из домов граждан Израиля и "маркировали" их дома звездой Давида. Подобными действиями сторонники Третьего рейха обнаруживали в стране враждебных евреев. В то же время в России, в Махачкале, произошли антисемитские беспорядки, когда в аэропорту "Уйташ" приземлился самолет с израильскими беженцами.