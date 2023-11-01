Німеччина бореться з хвилею антисемітизму

Про-палестинські протести у Німеччині. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Німеччина, у нас є проблема!" — маніфест під таким заголовком днями прочитали мільйони німців. Опублікувало його одне із найпопулярніших видань країни — таблоїд "Bild" — п'ятьма мовами: німецькою, англійською, арабською, турецькою та російською.

У такий спосіб журналісти видання вирішили закликати жителів країни виступити проти радикалізації настроїв у суспільстві і захистити демократію.

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Загрозу вони окреслили так:

"Минули дні чітко продемонстрували те, що вже давно назріває і кипить у нашому суспільстві: у нашій країні є багато людей, які борються з нашим способом життя. Є люди, які святкують загибель безвинних цивільних. Які навчають своїх дітей ненавидіти інших, бо ті "невірні". Які хочуть заборонити жінкам носити спідниці та штани. Які зневажають конституцію і натомість слухають радикальних проповідників. Які використовують толерантність, бо хочуть іншого суспільства. Ми не маємо права це прийняти. Так далі тривати не може."

Про-палестинські протести в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Цей маніфест став реакцією на про-палестинські акції, які відбулися в країні після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. І які, без перебільшення, шокували країну.

Пахлава та сутички з поліцією: як вихідці з арабських країн "святкували" початок війни на Близькому Сході

Сьомого жовтня, коли німецькі політики один за одним заявляли про повну і безумовну підтримку Ізраїлю, на вулицях берлінського району Нойкельн з'явилася група чоловіків із прапором Палестини та пахлавою.

Вони пригощали східними солодощами перехожих і "святкували перемогу опору". А ввечері у цьому ж самому районі, де живуть переважно вихідці з арабських країн, пройшла демонстрація на підтримку палестинців.

Її учасники вигукували анти-ізраїльські гасла та жбурляли камінням у поліцейських. Подібні несанкціоновані акції відбулися і в інших містах Німеччини.

Про-палестинські мітинги в Німеччині. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Вони не були масовими — на вулиці виходили щонайбільше кілька сотень людей. Але у німців, які з огляду на історію відчувають особливу відповідальність перед євреями, а безпеку Ізраїлю називають основою своєї державної доктрини, увірвався терпець.

Канцлер Олаф Шольц виступив зі спеціальною заявою в парламенті та пообіцяв покарати винних.

"Ми бачили ганебні фото. Чоловіків і жінок, які святкували терор ХАМАСу на наших вулицях, даючи волю своїй ненависті до Ізраїлю та наших громадян єврейського походження. Це огидно. Це суперечить усім цінностям нашої держави. Ми не толеруватимемо ненависть. Кожен, хто прославляє злочини ХАМАСу або демонструє його символіку, порушує закон. Кожен, хто схвалює вбивство, вчиняє кримінальний злочин. Кожен, хто спалює ізраїльські прапори, вчиняє кримінальний злочин. Кожен, хто підтримує таку терористичну організацію, як ХАМАС, вчиняє кримінальний злочин. І ми притягнемо порушників до відповідальності", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

А міністр внутрішніх справ Німеччини пообіцяла розглянути можливість депортації прихильників ХАМАС.

"Ми повинні використовувати усі юридичні механізми. Якщо ми можемо вислати прихильників ХАМАС, то ми повинні це зробити", — заявила Ненсі Фезер.

Симпатиків ХАМАС ці погрози, утім, не дуже налякали. Німецькі ЗМІ регулярно повідомляють про анти-ізраїльські акції в тому чи іншому місті. Сценарій однаковий: поліція не дозволяє проведення мітингу, люди все одно виходять і врешті-решт демонстрацію розганяють.

Зонненалее або німецький "Сектор Гази": хто пропагує антисемітські настрої в Німеччині

Від 7 жовтня німецька поліція ретельно фіксує кожен інцидент, який можна трактувати як антисемітський.

У списку: зірвані та спалені ізраїльські прапори, спроби закидати коктейлями Молотова синагогу та зірки Давида, які невідомі малюють на житлових будинках. Статистика говорить сама за себе — щодня в країні фіксують більше 20 подібних випадків. Це втричі більше, ніж в минулі роки.

Експерти ж кажуть про "імпортований антисемітизм", який в сучасну Німеччину завезли мігранти з арабських країн. І яких німецька держава не змогла успішно інтегрувати.

Про-палестинські мітинги в Німеччині. Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen

Яскравий приклад — берлінський район Нойкельн, який став центром про-палестинських протестів у німецькій столиці. Одну із його головних вулиць — Зонненалее — берлінці між собою називають "Сектором Гази". Бо мешкають там переважно вихідці з Палестини, Лівану та інших арабських країн.

Там майже немає вивісок німецькою і рідко зустрінеш жінок з непокритою головою. Там високий рівень злочинності і, як виявилося, ненависті до Ізраїлю.

"Антисемітизм дуже поширене явище в Нойкельні. Подивіться телевізійні репортажі з Зонненалее. Молоді люди, які роздають інтерв'ю, навіть не приховують, що вважають виправданими дії ХАМАСу. Це сумний факт, з яким ми, на жаль, часто маємо справу під час роботи", — каже Гюнер Балчі, чиновниця, яка відповідає за інтеграцію в Нойкельні.

І такі райони є в усіх великих містах Німеччини.

Як виправити цю ситуацію наразі думають і влада, і опозиція. Найбільш обговорювана і популярна пропозиція — депортувати симпатиків ХАМАСу, які схвалюють і виправдовують дії бойовиків.

Найбільш реалістична — не давати німецькі паспорти та не подовжувати дозволи на проживання людям, які вчинили антисемітські дії. Відповідний закон вже в розробці. До кінця року його планують винести на розгляд Бундестагу.