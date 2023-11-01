Германия борется с волной антисемитизма

Пропалестинские протесты в Германии. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

"Германия, у нас есть проблема!" — манифест под таким названием на днях прочитали миллионы немцев. Опубликовало его одно из самых популярных изданий страны — таблоид "Bild" — на пяти языках: немецком, английском, арабском, турецком и русском.

Таким образом, журналисты издания решили призвать жителей страны выступить против радикализации настроений в обществе и защитить демократию.

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Угрозу они обозначили так:

"Прошлые дни четко продемонстрировали то, что уже давно назревает и кипит в нашем обществе: в нашей стране есть много людей, которые борются с нашим образом жизни. Есть люди, которые празднуют гибель невинных гражданских. Которые обучают своих детей ненавидеть других, потому что те "неверные". Которые хотят запретить женщинам носить юбки и брюки. Которые презирают конституцию и слушают радикальных проповедников. Которые используют толерантность, потому что хотят другого общества. Мы не имеем права это принять. Так дальше продолжаться не может."

Про-палестинские протесты в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Этот манифест стал реакцией на пропалестинские акции, которые состоялись в стране после нападения боевиков ХАМАС на Израиль. И которые без преувеличения шокировали страну.

Пахлава и стычки с полицией: как выходцы из арабских стран "праздновали" начало войны на Ближнем Востоке

Седьмого октября, когда немецкие политики один за другим заявляли о полной и безусловной поддержке Израиля, на улицах Берлинского района Нойкельн появилась группа мужчин с флагом Палестины и пахлавой.

Они угощали восточными сладостями прохожих и "праздновали победу сопротивления". А вечером в этом же районе, где живут преимущественно выходцы из арабских стран, прошла демонстрация в поддержку палестинцев.

Ее участники выкрикивали антиизраильские лозунги и швыряли камнями в полицейских. Подобные несанкционированные акции прошли и в других городах Германии.

Про-палестинские митинги в Германии. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Они не были массовыми — на улицы выходило максимум несколько сотен человек. Но у немцев, которые в силу истории чувствуют особую ответственность перед евреями, а безопасность Израиля называют основой своей государственной доктрины, лопнуло терпение.

Канцлер Олаф Шольц выступил со специальным заявлением в парламенте и пообещал наказать виновных.

"Мы видели позорные фото. Мужчин и женщин, которые праздновали террор ХАМАСа на наших улицах, давая волю своей ненависти к Израилю и нашим гражданам еврейского происхождения. Это противно. Это противоречит всем ценностям нашего государства. Мы не будем терпеть ненависть. Каждый, кто прославляет ХАМАС или демонстрирует его символику, нарушает закон. Каждый, кто одобряет убийство, совершает уголовное преступление. Каждый, кто сжигает израильские флаги, совершает уголовное преступление. Каждый, кто поддерживает такую террористическую организацию, как ХАМАС, совершает уголовное преступление. И мы притянем нарушителей к ответственности", — сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

А министр внутренних дел Германии пообещала рассмотреть возможность депортации поклонников ХАМАС.

"Мы должны использовать все юридические механизмы. Если мы можем выслать сторонников ХАМАС, то мы должны это сделать", — заявила Нэнси Фезер.

Симпатиков ХАМАС эти угрозы, впрочем, не очень испугали. Немецкие СМИ регулярно сообщают об анти-израильских акциях в том или ином городе. Сценарий одинаков: полиция не разрешает проведение митинга, люди все равно выходят и в конце концов демонстрацию разгоняют.

Зонненалее или немецкий "Сектор Газа": кто пропагандирует антисемитские настроения в Германии

С 7 октября немецкая полиция тщательно фиксирует каждый инцидент, который можно рассматривать как антисемитский.

В списке: сорванные и сожженные израильские флаги, попытки забрасывать коктейлями Молотова синагогу и звезды Давида, которые неизвестные рисуют на жилых домах. Статистика говорит сама за себя — ежедневно в стране фиксируют более 20 подобных случаев. Это втрое больше, чем в прошлые годы.

Эксперты же говорят об "импортированном антисемитизме", который в современную Германию завезли мигранты из арабских стран. И которых немецкое государство не смогло успешно интегрировать.

Про-палестинские митинги в Германии. Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen

Яркий пример — берлинский район Нойкельн, ставший центром про-палестинских протестов в немецкой столице. Одну из его главных улиц — Зонненалее — берлинцы между собой называют "Сектором Газа". Потому что живут там преимущественно выходцы из Палестины, Ливана и других арабских стран.

Там почти нет вывесок на немецком и редко встретишь женщин с непокрытой головой. Там высокий уровень преступности и, как оказалось, ненависти к Израилю.

"Антисемитизм очень распространенное явление в Нойкельне. Посмотрите телевизионные репортажи из Зонненалее. Молодые люди, раздающие интервью, даже не скрывают, что считают оправданными действия ХАМАСа. Это печальный факт, с которым мы, к сожалению, часто имеем дело во время работы", — говорит Гюнер Балчи, чиновница, отвечающая за интеграцию в Нойкельне.

И такие районы есть во всех крупных городах Германии.

Как исправить эту ситуацию думают и власть, и оппозиция. Наиболее обсуждаемое и популярное предложение — депортировать симпатиков ХАМАСа, которые одобряют и оправдывают действия боевиков.

Наиболее реалистичная — не давать немецкие паспорта и не продлевать разрешения на проживание людям, совершившим антисемитские действия. Соответствующий закон уже в разработке. До конца года его планируется вынести на рассмотрение Бундестага.