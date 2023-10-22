У Німеччині зростає кількість антисемітських протестів

Антисемітські протести в Німеччині. Фото: Getty

Німеччина вважає, що "всупереч нацистському минулому" повинна захищати Ізраїль та євреїв у війні проти ХАМАС. У той же час, не всі німці дотримуються таких поглядів, а в багатьох містах країни зростає напруга та антисемітських протестів.

Про це повідомляє видання Politico.

Читайте також:

Причина напруженості у Німеччині

Відомо, що після початку війни між ХАМАС та Ізраїлем зросла напруга у Берліні та багатьох інших містах. У той же час, влада заборонила проводити пропалестинські мітинги, обгрунтовуючи це тим, що країна "має провину за Голокост".

Водночас, ліві партії Німеччини вже "встигли засумніватись", чи виправдані такі заборони. Переважна більшість "лівих" навіть приєдналися до пропалестинських протестів, які дійсно відбуваються.

Що стосується правих партій, то вони теж не поспішають підтримувати Ізраїль.

"Нещодавнє опитування показало, що 78 відсотків прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" не погоджуються з думкою про те, що країна має особливі зобов’язання перед Ізраїлем. Ультраправі політики також закликали Німеччину подолати свій "культ провини", — йдеться у повідомленні.

Загроза для євреїв у Німеччині

У зв'язку з цим, як йдеться у виданні, спокійне життя єврейської громади, кількість якої налічує близько 200 тисяч, опинилося під загрозою.

Так, днями, двоє невідомих людей у ​​масках закидали коктейлями Молотова центр єврейської громади у Берліні, де розташована синагога. Також декілька будинків у місті, де живуть євреї, відзначили зіркою Давида.

Зрештою, від початку війни між ХАМАС та Ізраїлем у Німеччині сталося понад 200 антисемітських інциденти.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції та Німеччини заявили, що Ізраїль має право на самооборону. Проте він також несе відповідальність за захист цивільного населення сектору Гази.