В Германии растет количество антисемитских протестов

Антисемитские протесты в Германии. Фото: Getty

Германия считает, что "вопреки нацистскому прошлому" должна защищать Израиль и евреев в войне против ХАМАС. В то же время не все немцы придерживаются таких взглядов, а во многих городах страны растет напряжение и количество антисемитских протестов.

Об этом сообщает издание Politico.

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Причина напряженности в Германии

Известно, что после начала войны между ХАМАС и Израилем возросло напряжение в Берлине и многих других городах. В то же время, власти запретили проводить пропалестинские митинги, обосновывая это тем, что страна "обязана за Холокост".

В то же время, левые партии Германии уже "успели усомниться", оправданы ли такие запреты. Подавляющее большинство "левых" даже присоединились к пропалестинским протестам, которые действительно происходят.

Что касается правых партий, то они не спешат поддерживать Израиль.

"Недавний опрос показал, что 78 процентов сторонников ультраправой "Альтернативы для Германии" не соглашаются с мнением о том, что у страны есть особые обязательства перед Израилем. Ультраправые политики также призвали Германию преодолеть свой "культ вины", — говорится в сообщении.

Угроза для евреев в Германии

В связи с этим, как говорится в издании, спокойная жизнь еврейской общины, численность которой насчитывает около 200 тысяч, оказалась под угрозой.

Так, на днях двое неизвестных людей в масках забросали коктейлями Молотова центр еврейской общины в Берлине, где расположена синагога. Также несколько домов в городе, где живут евреи, были отмечены звездой Давида.

В конце концов, с начала войны между ХАМАС и Израилем в Германии произошло более 200 антисемитских инцидентов.

Напомним, министры иностранных дел Франции и Германии заявили, что у Израиля есть право на самооборону. Тем не менее, он также несет ответственность за защиту гражданского населения сектора Газа.