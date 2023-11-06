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В Европе чрезвычайно вырос уровень антисемитизма, — Еврокомиссия

6 ноября 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Европе чрезвычайно вырос уровень антисемитизма, — Еврокомиссия
Антиеврейские митинги в Тегеране. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Европе за последние несколько дней чрезвычайно возрос всплеск антисемитских инцидентов. Европейские евреи сегодня снова живут в страхе после нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Антисемитские инциденты в Европе

В заявлении говорится, что за последние несколько дней всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе достиг чрезвычайного уровня, напоминая "самые темные времена в истории".

"Мы наблюдаем возрождение антисемитских инцидентов и риторики в Европейском Союзе и во всем мире: коктейли Молотова бросили в синагогу в Германии, звезды Давида нарисовали на жилых домах во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании. Это трудные времена, но ЕС поддерживает свои еврейские громады", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве призвали прекратить нападения, направленные против модели общества, "основанной на равенстве, инклюзивности и полном уважении прав человека".

"Евреи, мусульмане, христиане — никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или идентичности. ЕС полон решимости защищать благосостояние всех своих общин, этнических, религиозных или других", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября в Вене произошел пожар на еврейском кладбище и на стенах неизвестные нарисовали свастику.

Добавим, что аналогичные инциденты произошли в Германии: неизвестные срывали израильские флаги с домов граждан Израиля и "маркировали" их дома звездой Давида. Подобными действиями сторонники Третьего рейха выявляли в стране враждебных евреев. В России же в Махачкале произошли антисемитские беспорядки, когда в аэропорту "Уйташ" приземлился самолет с израильскими беженцами.

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