росія навмисно поширює фейки через снаряди зі збідненим ураном, — британська розвідка

Збіднений уран немає нічого спільного з ядерною зброєю

Міністерство оборони Британії заявило, що російський диктатор володимир путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран.

Про це повідомляє Sky News.

Дезінформація росії

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати", — заявили у міноборони Великобританії.

За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.

У виданні зазначили, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном, "ймовірно, буде низьким".

Нагадаємо, 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Вони ефективні для ураження танків та бронетехніки.

Також на такі новини відреагував російський диктатор володимир путін. Він заявив, що новина про те, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2, свідчить про те, що Захід вирішив воювати проти росії до "останнього українця".