россия намеренно распространяет фейки о снарядах с обедненным ураном, — британская разведка
Министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор владимир путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.
Об этом сообщает Sky News.
-
Президент Бразилии хочет сделать вклад в прекращение войны в Украине
-
Польша выразила поддержку всем политическим заключенным Беларуси
-
В рф Виктор Медведчук пополнил свой бизнес двумя сетями АЗС: расследование журналистов
-
"Нет такого понятия как палестинский народ": израильский министр сделал скандальное заявление
-
В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара
-
"Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского
-
Duolingo работает над новым приложением, которое будет обучать музыке
-
Деокупация ЗАЭС: Зеленский рассказал, как найти действенный механизм, чтобы освободить станцию
-
Не выдержал: в студии пропагандиста Соловьева гость потерял сознание
-
Снимаем зимние куртки: в каких регионах завтра будет теплее всего
Дезинформация россии
"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", — заявили в минобороны Великобритании.
По словам министерства, эти снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронированных машин.
В издании отметили, что научные исследования показывают, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду для использования боеприпасов с обедненным ураном, "вероятно, будет низким".
Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.
Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначены для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".