Обеденный уран не имеет ничего общего с ядерным оружием

Министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор владимир путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.

Об этом сообщает Sky News.

Дезинформация россии

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. россия знает это, но намеренно пытается дезинформировать", — заявили в минобороны Великобритании.

По словам министерства, эти снаряды высокоэффективны для поражения современных танков и бронированных машин.

В издании отметили, что научные исследования показывают, что любое влияние на здоровье людей и окружающую среду для использования боеприпасов с обедненным ураном, "вероятно, будет низким".

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания поставит Украине снаряды с обедненным ураном, которые предназначены для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".