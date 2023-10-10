Росія не оголосить мобілізацію до президентських виборів, — британська розвідка

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS

В Росії до президентських виборів уникатимуть непопулярних політичних кроків. Серед таких є часткова або всезагальна мобілізація.

Про це повідомляє британська розвідка.

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За даними аналітиків, президентські вибори в Росії мають пройти 17 березня наступного року, і чинний президент Володимир Путін знову братиме участь у передвиборчих перегонах. Водночас дуже малоймовірно, що будь-яке подальше рішення щодо мобілізації у будь-якому вигляді буде проведене до виборів.

Припускають, що виборча кампанія російського президента неофіційно стартуватиме в листопаді цього року.

Звіт британських розвідників. Джерело: Х (Twiiter)

За даними МІ6, попри те, що російські вибори є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації. Також зазначається, що майже вся виборча кампанія чинного президента країни-терористки буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів.

Нагадаємо, що раніше журналісти показали бункер російського президента у Геленджику Краснодарського краю Росії. Ще раніше в ISW заявили, що Путін хоче використати напад ХАМАСу на Ізраїль у своїх цілях проти України.