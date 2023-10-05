"Шансів на виживання не залишиться": Путін вигадав ядерний удар по РФ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вигадав ядерний удар по РФ. Він заявив, що така атака є абсолютно неприйнятною для будь-кого, адже шансів на виживання у противника не залишиться.

Про це Володимир Путін сказав на "Валдаї".

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"Відповідь Росії на можливий ядерний удар по її території є абсолютно неприйнятною для будь-якого агресора, шансів на виживання у противника не залишиться", — заявив диктатор РФ.

Путін сказав, що російська військова доктрина має дві причини для можливого застосування ядерної зброї:

удар по РФ;

загроза існування Росії.

За словами Путіна, сьогодні нічого не загрожує РФ.

"Немає такої ситуації, за якої зараз щось би загрожувало російській державності", — додав він.

Нагадаємо, Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної ядерної ракети "Буревісник". Пусковий майданчик розташований у районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Також ми писали, що Сполучені Штати, Росія та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти на своїх ядерних полігонах. Це відбувається на тлі безпрецедентного зростання напруги у відносинах між цими трьома великими ядерними державами.

Додамо, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про важливість знищення ядерної зброї у світі, стверджуючи, що це єдиний шлях до подолання ядерної загрози. Така заява була зроблена у Міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї.