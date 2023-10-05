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"Шансов на выживание не останется": Путин придумал ядерный удар по РФ

5 октября 2023 19:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Шансов на выживание не останется": Путин придумал ядерный удар по РФ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин придумал ядерный удар по РФ. Он заявил, что такая атака является абсолютно неприемлемой для любого, ведь шансов на выживание у противника не останется.

Об этом Владимир Путин сказал на "Валдае".

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"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории абсолютно неприемлем для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", — заявил диктатор РФ.

Путин сказал, что российская военная доктрина имеет две причины для возможного применения ядерного оружия:

  • удар по РФ;
  • угроза существованию России.

По словам Путина, сегодня ничего не угрожает РФ.

"Нет такой ситуации, при которой сейчас что-то угрожало бы российской государственности", — добавил он.

Напомним, Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной ядерной ракеты "Буревестник". Пусковая площадка расположена в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.

Также мы писали, что Соединенные Штаты, Россия и Китай в последние годы построили новые объекты на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряжения в отношениях между этими тремя крупными ядерными державами.

Добавим, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о важности уничтожения ядерного оружия в мире, утверждая, что это единственный путь к преодолению ядерной угрозы. Такое заявление было сделано в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

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