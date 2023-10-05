"Шансов на выживание не останется": Путин придумал ядерный удар по РФ
Российский диктатор Владимир Путин придумал ядерный удар по РФ. Он заявил, что такая атака является абсолютно неприемлемой для любого, ведь шансов на выживание у противника не останется.
Об этом Владимир Путин сказал на "Валдае".
Ядерный удар
"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории абсолютно неприемлем для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", — заявил диктатор РФ.
Путин сказал, что российская военная доктрина имеет две причины для возможного применения ядерного оружия:
- удар по РФ;
- угроза существованию России.
По словам Путина, сегодня ничего не угрожает РФ.
"Нет такой ситуации, при которой сейчас что-то угрожало бы российской государственности", — добавил он.
Напомним, Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной ядерной ракеты "Буревестник". Пусковая площадка расположена в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.
Также мы писали, что Соединенные Штаты, Россия и Китай в последние годы построили новые объекты на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряжения в отношениях между этими тремя крупными ядерными державами.
Добавим, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о важности уничтожения ядерного оружия в мире, утверждая, что это единственный путь к преодолению ядерной угрозы. Такое заявление было сделано в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.