Росія запустить ядерну ракету "Буревісник", якою Путін "лякав" США, — NYT
Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної ядерної ракети "Буревісник" . Пусковий майданчик знаходиться у районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.
Про це повідомляє New York Times.
Ситуація на пусковому майданчику
Після аналізу супутникових знімків місцевості та переміщень американських літаків-розвідників, на стартовому майданчику виявили техніку, у тому числі вантажівку з причепом, яка може відповідати розмірам ракети. Станом на 28 вересня майданчик знову був відкритий, поруч знову знаходилася вантажівка, а укриття було відсунуто убік.
Згідно із знімками, приблизно за 160 км від стартового майданчика, на військовому аеродромі Рогачово, знаходилися два літаки "Росатому", які використовуються для збору даних про пуски ракет. Згідно з знімками, вони перебували на базі щонайменше до 26 вересня. За даними видання, під час випробувань "Буревісника" п'ять років тому поблизу були такі ж літаки.
Також в районі стартового майданчика сталася активізація літаків-розвідників ВПС США. За повідомленням Flightradar24, літак-розвідник RC-135W Rivet Joint здійснив як мінімум два польоти (19 і 26 вересня) біля узбережжя Нової Землі, де знаходиться стартовий майданчик.
Про підготовку випробувань може також свідчити рекомендація пілотам уникати узбережжя Баренцевого моря, про що ПКС РФ заявили наприкінці серпня. Пізніше дію рекомендації продовжили до 6 жовтня. За матеріалами видання, аналогічні повідомлення розсилалися перед випробуваннями "Буревісника" у 2019 році.
Відзначимо, що про появу "Буревісника" Володимир Путін заявив під час звернення до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Він представив розробку, як відповідь США. Також російський президент стверджував, що радіус дії ракети необмежений, а траєкторія "непередбачувана", що робить її невразливою "як для всіх існуючих, так і для перспективних систем ПРО та ППО". Однак за звітом "Ініціативи з питань ядерної загрози", упродовже 2017-2019 рр. Росія провела 13 випробувань "Буревісника", які зазнали провалу.
Нагадаємо, що випадки "провалів" російської армії проходили неодноразово. Так під тимчасово окупованим Токмаком російська ППО С-300 збила важкий винищувач Су-35. А натомість у Литві НАТО оголосило про розгортання літаків AWACS.