Росія запустить ядерну ракету "Буревісник", якою Путін "лякав" США, — NYT

Супутникове зображення місця запуску ракети "Буревісник". Джерело: NYT

Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної ядерної ракети "Буревісник" . Пусковий майданчик знаходиться у районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Про це повідомляє New York Times.

Читайте також:

Ситуація на пусковому майданчику

Після аналізу супутникових знімків місцевості та переміщень американських літаків-розвідників, на стартовому майданчику виявили техніку, у тому числі вантажівку з причепом, яка може відповідати розмірам ракети. Станом на 28 вересня майданчик знову був відкритий, поруч знову знаходилася вантажівка, а укриття було відсунуто убік.

Супутниковий знімок від ранку 20 вересня. Видно кілька транспортних засобів, у тому числі один з причепом, який відповідає розмірам ракети. Джерело: Planet Labs

Супутниковий знімок від дня 20 вересня. Фото: Planet Labs.

Згідно із знімками, приблизно за 160 км від стартового майданчика, на військовому аеродромі Рогачово, знаходилися два літаки "Росатому", які використовуються для збору даних про пуски ракет. Згідно з знімками, вони перебували на базі щонайменше до 26 вересня. За даними видання, під час випробувань "Буревісника" п'ять років тому поблизу були такі ж літаки.

Два російські літаки, які використовувалися для збору даних про пуски ракет, перебували приблизно в 100 милях на південь від місця запуску на початку серпня. Джерело: Planet Labs.

Також в районі стартового майданчика сталася активізація літаків-розвідників ВПС США. За повідомленням Flightradar24, літак-розвідник RC-135W Rivet Joint здійснив як мінімум два польоти (19 і 26 вересня) біля узбережжя Нової Землі, де знаходиться стартовий майданчик.

Ракета "Буревісник". Джерело: freepik

Про підготовку випробувань може також свідчити рекомендація пілотам уникати узбережжя Баренцевого моря, про що ПКС РФ заявили наприкінці серпня. Пізніше дію рекомендації продовжили до 6 жовтня. За матеріалами видання, аналогічні повідомлення розсилалися перед випробуваннями "Буревісника" у 2019 році.

Відзначимо, що про появу "Буревісника" Володимир Путін заявив під час звернення до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Він представив розробку, як відповідь США. Також російський президент стверджував, що радіус дії ракети необмежений, а траєкторія "непередбачувана", що робить її невразливою "як для всіх існуючих, так і для перспективних систем ПРО та ППО". Однак за звітом "Ініціативи з питань ядерної загрози", упродовже 2017-2019 рр. Росія провела 13 випробувань "Буревісника", які зазнали провалу.

Нагадаємо, що випадки "провалів" російської армії проходили неодноразово. Так під тимчасово окупованим Токмаком російська ППО С-300 збила важкий винищувач Су-35. А натомість у Литві НАТО оголосило про розгортання літаків AWACS.