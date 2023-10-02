Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Росія запустить ядерну ракету "Буревісник", якою Путін "лякав" США, — NYT arrow

Росія запустить ядерну ракету "Буревісник", якою Путін "лякав" США, — NYT

2 жовтня 2023 19:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія запустить ядерну ракету "Буревісник", якою Путін "лякав" США, — NYT
Супутникове зображення місця запуску ракети "Буревісник". Джерело: NYT
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної ядерної ракети "Буревісник" . Пусковий майданчик знаходиться у районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Про це повідомляє New York Times.

Читайте також:

Ситуація на пусковому майданчику

Після аналізу супутникових знімків місцевості та переміщень американських літаків-розвідників, на стартовому майданчику виявили техніку, у тому числі вантажівку з причепом, яка може відповідати розмірам ракети. Станом на 28 вересня майданчик знову був відкритий, поруч знову знаходилася вантажівка, а укриття було відсунуто убік. 

A satellite image highlights several vehicles, including a trailer, and a movable shelter on an area of cleared, leveled ground.
Супутниковий знімок від ранку 20 вересня. Видно кілька транспортних засобів, у тому числі один з причепом, який відповідає розмірам ракети. Джерело: Planet Labs
A satellite image highlights a movable shelter and a vehicle on an area of clear, leveled ground.
Супутниковий знімок від дня 20 вересня. Фото: Planet Labs.

Згідно із знімками, приблизно за 160 км від стартового майданчика, на військовому аеродромі Рогачово, знаходилися два літаки "Росатому", які використовуються для збору даних про пуски ракет. Згідно з знімками, вони перебували на базі щонайменше до 26 вересня. За даними видання, під час випробувань "Буревісника" п'ять років тому поблизу були такі ж літаки.

A satellite image highlights two aircraft on a paved area at an airfield.
Два російські літаки, які використовувалися для збору даних про пуски ракет, перебували приблизно в 100 милях на південь від місця запуску на початку серпня. Джерело: Planet Labs.

Також в районі стартового майданчика сталася активізація літаків-розвідників ВПС США. За повідомленням Flightradar24, літак-розвідник RC-135W Rivet Joint здійснив як мінімум два польоти (19 і 26 вересня) біля узбережжя Нової Землі, де знаходиться стартовий майданчик.

Летающий Чернобыль". США пытаются запретить новейшую российскую ракету
Ракета "Буревісник". Джерело: freepik

Про підготовку випробувань може також свідчити рекомендація пілотам уникати узбережжя Баренцевого моря, про що ПКС РФ заявили наприкінці серпня. Пізніше дію рекомендації продовжили до 6 жовтня. За матеріалами видання, аналогічні повідомлення розсилалися перед випробуваннями "Буревісника" у 2019 році.

Відзначимо, що про появу "Буревісника" Володимир Путін заявив під час звернення до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Він представив розробку, як відповідь США. Також російський президент стверджував, що радіус дії ракети необмежений, а траєкторія "непередбачувана", що робить її невразливою "як для всіх існуючих, так і для перспективних систем ПРО та ППО". Однак за звітом "Ініціативи з питань ядерної загрози", упродовже 2017-2019 рр. Росія провела 13 випробувань "Буревісника", які зазнали провалу.

Нагадаємо, що випадки "провалів" російської армії проходили неодноразово. Так під тимчасово окупованим Токмаком російська ППО С-300 збила важкий винищувач Су-35. А натомість у Литві НАТО оголосило про розгортання літаків AWACS. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз