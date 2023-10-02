Россия запустит ядерную ракету "Буревестник", которой Путин "пугал" США, - NYT

Спутниковое изображение места запуска ракеты "Буревестник". Источник: NYT

Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной ядерной ракеты "Буревестник". Пусковая площадка находится в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.

Об этом сообщает New York Times .

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Ситуация на пусковой площадке

После анализа спутниковых снимков местности и перемещений американских самолетов-разведчиков, на стартовой площадке обнаружили технику, в том числе грузовик с прицепом, который может соответствовать размерам ракеты. По состоянию на 28 сентября площадка снова была открыта, рядом снова находился грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону.

Спутниковый снимок с утра 20 сентября. Видны несколько транспортных средств, в том числе одно с прицепом, соответствующим размерам ракеты. Источник: Planet Labs

Спутниковый снимок от 20 сентября. Фото: Planet Labs.

Согласно снимкам, примерно в 160 км от стартовой площадки, на военном аэродроме Рогачево, находились два самолета "Росатома", которые используются для сбора данных о пусках ракет. Согласно снимкам, они находились на базе, по меньшей мере, до 26 сентября. По данным издания, в ходе испытаний "Буревестника" пять лет назад поблизости были такие же самолеты.

Два российских самолета, которые использовались для сбора данных о пусках ракет, находились примерно в 100 милях к югу от места запуска в начале августа. Источник: Planet Labs.

Также в районе стартовой площадки произошла активизация самолетов-разведчиков ВВС США. По сообщению Flightradar24, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два полета (19 и 26 сентября) у побережья Новой Земли, где находится стартовая площадка.

Ракета "Буревестник". Источник: freepik

О подготовке испытаний может также свидетельствовать рекомендация пилотам избегать побережья Баренцева моря, о чем ПКС РФ заявили в конце августа. Позже действие рекомендации продлили до 6 октября. По материалам издания, аналогичные сообщения рассылались перед испытаниями "Буревестника" в 2019 году.

Отметим, что о появлении "Буревестника" Владимир Путин заявил во время обращения в Федеральное собрание 1 марта 2018 года. Он представил разработку как ответ США. Также российский президент утверждал, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория "непредсказуема", что делает ее неуязвимой "как для существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО". Однако по отчету "Инициативы по вопросам ядерной угрозы", в течение 2017-2019 гг. Россия провела 13 испытаний "Буревестника", потерпевших провал.

Напомним, что случаи провалов российской армии проходили неоднократно. Так, под временно оккупированным Токмаком российская ПВО С-300 сбила тяжелый истребитель Су-35. А в Литве НАТО объявило о развертывании самолетов AWACS.