Россия запустит ядерную ракету "Буревестник", которой Путин "пугал" США, - NYT
Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной ядерной ракеты "Буревестник". Пусковая площадка находится в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.
Об этом сообщает New York Times .
Ситуация на пусковой площадке
После анализа спутниковых снимков местности и перемещений американских самолетов-разведчиков, на стартовой площадке обнаружили технику, в том числе грузовик с прицепом, который может соответствовать размерам ракеты. По состоянию на 28 сентября площадка снова была открыта, рядом снова находился грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону.
Согласно снимкам, примерно в 160 км от стартовой площадки, на военном аэродроме Рогачево, находились два самолета "Росатома", которые используются для сбора данных о пусках ракет. Согласно снимкам, они находились на базе, по меньшей мере, до 26 сентября. По данным издания, в ходе испытаний "Буревестника" пять лет назад поблизости были такие же самолеты.
Также в районе стартовой площадки произошла активизация самолетов-разведчиков ВВС США. По сообщению Flightradar24, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два полета (19 и 26 сентября) у побережья Новой Земли, где находится стартовая площадка.
О подготовке испытаний может также свидетельствовать рекомендация пилотам избегать побережья Баренцева моря, о чем ПКС РФ заявили в конце августа. Позже действие рекомендации продлили до 6 октября. По материалам издания, аналогичные сообщения рассылались перед испытаниями "Буревестника" в 2019 году.
Отметим, что о появлении "Буревестника" Владимир Путин заявил во время обращения в Федеральное собрание 1 марта 2018 года. Он представил разработку как ответ США. Также российский президент утверждал, что радиус действия ракеты неограничен, а траектория "непредсказуема", что делает ее неуязвимой "как для существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО". Однако по отчету "Инициативы по вопросам ядерной угрозы", в течение 2017-2019 гг. Россия провела 13 испытаний "Буревестника", потерпевших провал.
Напомним, что случаи провалов российской армии проходили неоднократно. Так, под временно оккупированным Токмаком российская ПВО С-300 сбила тяжелый истребитель Су-35. А в Литве НАТО объявило о развертывании самолетов AWACS.