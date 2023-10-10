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Россия не объявит мобилизацию до президентских выборов, — британская разведка

10 октября 2023 16:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия не объявит мобилизацию до президентских выборов, — британская разведка
Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Maxim Blinov/Pool via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В России до президентских выборов будут избегать непопулярных политических шагов. Среди таких есть частичная или всеобщая мобилизация.

Об этом сообщает британская разведка.

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Решение будет принято после выборов

По данным аналитиков, президентские выборы в России должны пройти 17 марта следующего года, и действующий президент Владимир Путин снова примет участие в предвыборной гонке. В то же время очень маловероятно, что любое дальнейшее решение по мобилизации в любом виде будет проведено до выборов.

Предполагается, что избирательная кампания российского президента неофициально стартует в ноябре этого года.

Россия не объявит мобилизацию до президентских выборов, — британская разведка
Отчет британских разведчиков. Источник: Х (Twiiter)

По данным МИ6, несмотря на то, что российские выборы являются объектом вмешательства и контроля Кремлем, они остаются основным инструментом политической легитимации. Также отмечается, что почти вся избирательная кампания действующего президента страны-террориста будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов.

Напомним, что ранее журналисты показали бункер российского президента в Геленджике Краснодарского края России. Еще раньше в ISW заявили, что Путин хочет использовать нападение ХАМАСа на Израиль в своих целях против Украины.

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