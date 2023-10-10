Россия не объявит мобилизацию до президентских выборов, — британская разведка
В России до президентских выборов будут избегать непопулярных политических шагов. Среди таких есть частичная или всеобщая мобилизация.
Об этом сообщает британская разведка.
Решение будет принято после выборов
По данным аналитиков, президентские выборы в России должны пройти 17 марта следующего года, и действующий президент Владимир Путин снова примет участие в предвыборной гонке. В то же время очень маловероятно, что любое дальнейшее решение по мобилизации в любом виде будет проведено до выборов.
Предполагается, что избирательная кампания российского президента неофициально стартует в ноябре этого года.
По данным МИ6, несмотря на то, что российские выборы являются объектом вмешательства и контроля Кремлем, они остаются основным инструментом политической легитимации. Также отмечается, что почти вся избирательная кампания действующего президента страны-террориста будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов.
Напомним, что ранее журналисты показали бункер российского президента в Геленджике Краснодарского края России. Еще раньше в ISW заявили, что Путин хочет использовать нападение ХАМАСа на Израиль в своих целях против Украины.