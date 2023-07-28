Росія пробачила Африці мільярдні борги і безкоштовно постачатиме їй зброю

Володимир Путін та Сиріл Рамафоса. Фото: svidomi.in.ua

Росія пробачила Африці понад 20 млрд доларів боргів і безкоштовно постачатиме зброю на континент.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на саміті "Росія-Африка".

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Росія пробачила борги Африці

Під час виступу на саміті Путін заявив, що Росія і Африка "повністю солідарні в прагненні відстоювати справжній суверенітет, ідеали свободи і принципи міжнародного права".

Також він висловив упевненість, Африка на очах стає сильним континентом, центром сили.

Окрім того, російський диктатор наголосив, шо обидві країни розвивають партнерство у військовій і військово-технічній галузі для того, аби зміцнити обороноздатності країн.

"Росія уклала угоду про військово-технічне співробітництво з більш ніж 40 державами Африки, яким ми поставляємо широку номенклатуру озброєння і техніки. Частина таких поставок йде на безоплатній основі з метою зміцнення безпеки і суверенітету цих держав", — заявив Путін.

Очільник Кремля також похвалився, що Москва продовжує списувати борги, які перед нею накопичили африканські країни.

Нагадаємо, на саміті "Росія — Африка" Володимир Путін також звинуватив Україну у відмові сісти за стіл переговорів.