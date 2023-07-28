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Россия простила Африке миллиардные долги и будет бесплатно поставлять ей оружие

28 июля 2023 16:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия простила Африке миллиардные долги и будет бесплатно поставлять ей оружие
Владимир Путин и Сирил Рамафоса. Фото: svidomi.in.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия простила Африке более 20 млрд долларов долгов и будет бесплатно поставлять оружие на континент.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на саммите "Россия-Африка".

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Россия простила долги Африке

Во время выступления на саммите Путин заявил, что Россия и Африка "полностью солидарны в стремлении отстаивать настоящий суверенитет, идеалы свободы и принципы международного права".

Также он выразил уверенность, что Африка на глазах становится сильным континентом, центром силы.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что обе страны развивают партнерство в военной и военно-технической сфере для того, чтобы укрепить обороноспособность стран.

"Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 государствами Африки, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружения и техники. Часть таких поставок идет на безвозмездной основе с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств", — заявил Путин.

Глава Кремля также похвастался, что Москва продолжает списывать долги, накопившие перед ней африканские страны.

Напомним, на саммите "Россия — Африка" Владимир Путин также обвинил Украину в отказе сесть за стол переговоров.

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