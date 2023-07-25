Росія суттєво наростила торгівлю з Іраном: аналіз даних із супутників

Порт "Астрахань" у Росії. Фото: російські ЗМІ

З липня 2022 року до червня 2023-го Росія істотно наростила корабельний трафік з Іраном через Каспійське море. Про суттєве нарощення торгівлі між двома країнами свідчать дані з супутників.

Про це пише видання Texty, яке проаналізувало відповідні супутникові знімки.

Читайте також:

Дані з супутників

Як зазначається у публікації, супутникові знімки фіксують скупчення кораблів біля Волго-Каспійського каналу в напрямку Астрахані. Знімки також показують, як збільшилася кількість кораблів біля двох найбільших іранських портів — Анзалі та Амірабад.

Нарощення корабельного трафіку між Росією та Іраном на супутникових знімках. Фото: texty.org.ua

Нарощення корабельного трафіку між Росією та Іраном на супутникових знімках. Фото: texty.org.ua

При цьому біля берегів інших країн Каспію таких змін корабельного трафіку не спостерігається. У портах Азербайджану й Туркменістану судноплавство не збільшилося. Незначне зростання трафіку помітне лише біля Казахського порту Актау.

Чи пов'язано це з постачанням дронів

Як пише видання, супутники почали фіксувати помітне збільшення кількості кораблів біля Волго-Каспійського каналу у вересні—жовтні 2022 року. Саме у цей час Росія почала майже щодня обстрілювати Україну іранськими дронами-камікадзе. Відтоді їх кількість залишалася стабільно високою, винятком був лише березень 2023 року.

Та перевезення лише дронів не могло так сильно вплинути на трафік. Тож, імовірно, Росія завозить з Ірану не тільки їх. Зокрема, у квітні видання WSJ повідомляло, що за попередні пів року вантажні кораблі перевезли з Ірану в Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів і 1 млн боєприпасів. Sky News з посиланням на джерела писало, що Росія перевозить Каспійським морем боєприпаси, мінометні снаряди, гранати для гранатометів, протитанкові ракети і бронебійні танкові снаряди різних калібрів, а також шоломи і бронежилети.

Кораблі з Ірану в українських портах на окупованих територіях

Як відстежили журналісти, деякі російські кораблі, які побували в Ірані, допливали навіть до окупованих українських портів Бердянська та Маріуполя. Цей шлях займав близько 12 днів. Завдяки каналу між Волгою і Доном, який звʼязує Каспійське та Чорне моря, логістика доставлення зброї та інших товарів з Ірану до Росії і до окупованих територій України є максимально зручною.

Утім, російські кораблі таки частіше курсують між іранськими й російськими портами на Каспії. Журналісти припускають, що однією з причин може бути те, що українські ракети періодично нищать склади боєприпасів на окупованій частині України, тому Росія, імовірно, намагається не тримати великі запаси зброї поблизу фронту. Також зброю можуть перевантажувати на інші кораблі в російських портах у Каспійському морі, щоб ускладнити відстеження.

Нагадаємо, що у червні західні ЗМІ публікували супутникові знімки заводу дронів, який РФ будує в Єлабузі (Республіка Татарстан) спільно з Іраном.

Також раніше військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чи вплине конфлікт між Росією та Іраном на кількість "Шахедів" у окупантів.