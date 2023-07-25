Россия существенно нарастила торговлю с Ираном: анализ данных со спутников

Порт "Астрахань" в России. Фото: российские СМИ

С июля 2022 года по июнь 2023-го Россия существенно нарастила корабельный трафик с Ираном через Каспийское море. О существенном наращивании торговли между двумя странами свидетельствуют данные со спутников.

Об этом пишет издание Texty, проанализировав соответствующие спутниковые снимки.

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Данные со спутников

Как отмечается в публикации, спутниковые снимки фиксируют скопление кораблей у Волго-Каспийского канала в направлении Астрахани. Снимки также показывают, как увеличилось количество кораблей в двух крупнейших иранских портах — Анзали и Амирабад.

Увеличение корабельного трафика между Россией и Ираном на спутниковых снимках. Фото: texty.org.ua

Увеличение корабельного трафика между Россией и Ираном на спутниковых снимках. Фото: texty.org.ua

При этом у берегов других стран Каспия таких изменений корабельного трафика не наблюдается. В портах Азербайджана и Туркменистана судоходство не увеличилось. Незначительный рост трафика заметен только у казахском порту Актау.

Связано ли это с поставкой дронов

Как пишет издание, спутники начали фиксировать заметное увеличение количества кораблей у Волго-Каспийского канала в сентябре-октябре 2022 года. Именно в это время Россия начала ежедневно обстреливать Украину иранскими дронами-камикадзе. С тех пор их количество оставалось стабильно высоким, исключением был только март 2023 года.

Но перевозка только дронов не могла так сильно повлиять на трафик. Так что, вероятно, Россия завозит из Ирана не только их. В частности, в апреле WSJ сообщало, что за предыдущие полгода грузовые корабли перевезли из Ирана в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и 1 млн боеприпасов. Sky News со ссылкой на источники писало, что Россия перевозит Каспийским морем боеприпасы, минометные снаряды, гранаты для гранатометов, противотанковые ракеты и бронебойные танковые снаряды разных калибров, а также шлемы и бронежилеты.

Корабли из Ирана в украинских портах на оккупированных территориях

Как отследили журналисты, некоторые побывавшие в Иране российские корабли доплывали даже до оккупированных украинских портов Бердянска и Мариуполя. Этот путь занимал около 12 дней. Благодаря каналу между Волгой и Доном, который связывает Каспийское и Черное моря, логистика доставки оружия и других товаров из Ирана в Россию и к оккупированным территориям Украины максимально удобна.

Впрочем, российские корабли чаще курсируют между иранскими и российскими портами на Каспии. Журналисты предполагают, что одной из причин может быть то, что украинские ракеты периодически уничтожают склады боеприпасов на оккупированной части Украины, поэтому Россия, вероятно, пытается не держать большие запасы оружия вблизи фронта. Также оружие могут перегружать другие корабли в российских портах в Каспийском море, чтобы усложнить отслеживание.

Напомним, что в июне западные СМИ публиковали спутниковые снимки завода дронов, который строит РФ в Елабуге (Республика Татарстан) совместно с Ираном.

Также ранее военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, повлияет ли конфликт между Россией и Ираном на количество "Шахедов" у оккупантов.