Росія залучила до боротьби з санкціями ілюзіоніста Амаяка Акопяна: реакція соцмереж

Амаяк Акопян

Російські пропагандисти спробували вчергове запевнити громадян, що нові санкції Європейського Союзу проти рф "ідуть лише на користь". Для цього вони вирішили поцікавитися "експертною думкою" ілюзіоніста й артиста цирку Амаяка Акопяна.

Про це йдеться у публікації російського пропагандистського медіа "Комсомольська правда".

Заклинання санкцій

Ілюзіоніст вирішив накласти закляття на санкції. Він сказав: "Ахалай-махалай, санкции сжигай".

Також журналіст попросив Акопяна розповісти "рятівний анекдот" на тему санкцій, щоб росіянам "якось не так сумно жилося".

Артист цирку згадав одну історію, яка насправді не надто обнадійлива. Ось що він відповів:

"У мене є анекдот, як два вірмени зустрічаються, і один одному каже: "Акоп джан, дорогий мій, кажуть, у тебе в кишені вітер гуляє". А той відповідає: "Ні, чому, нічого подібного, це в мене просто гаманець із кондиціонером". Просто вони (європейці. – Ред.) не знають про те, що в нас у всіх гаманці з кондиціонерами".

Критика у соцмережах

Статтю "Комсомольської правди" не оцінили навіть росіяни. У коментарях під публікацією читачі Twitter "КП" розкритикували пропагандистів.

"Підвезли важку артилерію", "Він наступного року в Давосі виступатиме", "Цікаво, які наркотики дають такий ефект?" "А ось це вже серйозно!" "Секретна зброя путіна замість "Сарматів", – з іронією пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.