США ввели нові санкції проти росії — хто потрапив до списку

Ольга Скабєєва

Державний департамент США у межах санкційного пакета до річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомили на сайті Держдепу США.

Нові санкції проти росії

У санкційному переліку наведені імена низки очільників федеративних одиниць росії, дев’ять міністрів (зокрема, міністр з надзвичайних ситуацій Александр Куренков і міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв).

Обмеження запровадили, серед іншого, проти пропагандистки Ольги Скабєєвої, ватажка терористичної організації "ЛНР" Леоніда Пасєчніка, батальйону бойовиків "Спарта" і батька його померлого засновника Володимира Жоги, якого у травні 2022 року особисто приймав володимир путін.

Фінансові санкції накладені на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.

Крім того, Державний департамент оголосив про запровадження візових обмежень для 1219 російських військових, включно з офіцерами, за дії, що загрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України. Відомо, 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків.