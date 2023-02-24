США ввели новые санкции против россии — кто попал в список

Ольга Скабеева

Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщили на сайте Госдепа США.

Новые санкции против россии

В санкционном перечне приведены имена ряда глав федеративных единиц россии, девять министров (в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и министр цифрового развития Максут Шадаев).

Ограничения ввели, среди прочего, против пропагандистки Ольги Скабеевой, главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника, батальона боевиков "Спарта" и отца его умершего основателя Владимира Жоги, которого в мае 2022 лично принимал владимир путин.

Финансовые санкции наложены на ряд компаний, работающих в секторе обороны россии, а также помогают ей уклоняться от уже введенных санкций.

Кроме того, Государственный департамент объявил о введении визовых ограничений для 1219 российских военных, включая офицеров, за действия, угрожающие или нарушающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Напомним, недавно стало известно, какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины. Известно, 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.