Россия привлекла к борьбе с санкциями иллюзиониста Амаяка Акопяна: реакция соцсетей

Амаяк Акопян

Российские пропагандисты попытались в очередной раз заверить граждан, что новые санкции Европейского Союза против россии "идут только на пользу". Для этого они решили поинтересоваться "экспертным мнением" иллюзиониста и артиста цирка Амаяка Акопяна.

Об этом говорится в публикации российского пропагандистского медиа "Комсомольская правда".

Заклинание санкций

Иллюзионист решил наложить заклятие на санкции. Он сказал: "Ахалай-махалай, санкции сжигай".

Также журналист попросил Акопяна рассказать "спасательный анекдот" на тему санкций, чтобы россиянам "как-то не так грустно жилось".

Артист цирка вспомнил одну историю, которая действительно не слишком обнадеживающая. Вот что он ответил:

"У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и друг другу говорит: "Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет". А тот отвечает: "Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером". Просто они (европейцы. — Ред.) не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами".

Критика в соцсетях

Статью "Комсомольской правды" не оценили даже россияне. В комментариях под публикацией читатели Twitter "КП" подвергли критике пропагандистов.

"Подвезли тяжелую артиллерию", "Он в следующем году будет выступать в Давосе", "Интересно, какие наркотики дают такой эффект?" "А вот это уже серьезно!" "Секретное оружие путина вместо "Сарматов" — с иронией пишут пользователи сети.

Напомним, страны Европейского Союза 24 февраля согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.