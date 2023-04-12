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Росія запустила балістичну ракету по території Казахстану: подробиці

12 квітня 2023 07:56
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Надія Клочко
Редактор
Росія запустила балістичну ракету по території Казахстану: подробиці
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Фото: pexels.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Майже через два місяці після провалу із запуском ракети "Сармат" у росії знову провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Запуск відбувся у вівторок, 11 квітня. Ракета була запущена по полігону на території Казахстану. 

Про це повідомляє міноборони росії

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Що відомо

Цього разу у російському військовому відомстві стверджують, що запуск був успішним, а "завдання пуску виконано в повному обсязі". 

"11 квітня 2023 року з Державного центрального міжвидового полігону Капустин Яр в Астраханській області бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення проведено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу", — йдеться у повідомленні.

Навчальна бойова частина ракети прилетіла на полігоні Сари-Шаган у Казахстані, вразивши умовну ціль.

У рф наголосили, що метою цього пуску було випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. 

Нагадаємо, 20 лютого росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Це сталося саме тоді, коли президент Сполучених Штатів був із візитом в Україні. За даними американських чиновників, запуск ракети був невдалим.

Додамо, що раніше у білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.

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