россия запустила баллистическую ракету по территории Казахстана: подробности

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: pexels.com

Спустя почти два месяца после провала с запуском ракеты "Сармат" в россии снова провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск состоялся во вторник, 11 апреля. Ракета была запущена по полигону на территории Казахстана.

Об этом сообщает минобороны россии.

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В этот раз в российском военном ведомстве утверждают, что запуск был успешным, а "задача пуска выполнена в полном объеме".

"11 апреля 2023 года из Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — говорится в сообщении.

Учебная боевая часть ракеты прилетела на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, поразив условную цель.

В россии подчеркнули, что целью этого пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, 20 февраля россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно тогда, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украину. По данным американских чиновников, запуск ракеты был неудачным.

Ранее в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.