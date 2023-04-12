Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow россия запустила баллистическую ракету по территории Казахстана: подробности arrow

россия запустила баллистическую ракету по территории Казахстана: подробности

12 апреля 2023 07:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
россия запустила баллистическую ракету по территории Казахстана: подробности
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: pexels.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Спустя почти два месяца после провала с запуском ракеты "Сармат" в россии снова провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск состоялся во вторник, 11 апреля. Ракета была запущена по полигону на территории Казахстана.

Об этом сообщает минобороны россии.

Читайте также:

Что известно

В этот раз в российском военном ведомстве утверждают, что запуск был успешным, а "задача пуска выполнена в полном объеме".

"11 апреля 2023 года из Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса", — говорится в сообщении.

Учебная боевая часть ракеты прилетела на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, поразив условную цель.

В россии подчеркнули, что целью этого пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Напомним, 20 февраля россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно тогда, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украину. По данным американских чиновников, запуск ракеты был неудачным.

Ранее в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB