Росія засудила Макрона за висловлювання щодо Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон під час одного з інтерв'ю на французькому телебаченні. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Російські офіційні особи різко розкритикували висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росія стає підпорядкованою Китаю. Вони стверджують, що західні країни повинні прийняти світ, в якому тісні зв'язки Росії з Пекіном відіграють значну роль.

Про це повідомляє видання REUTERS.

Читайте також:

Деталі

Коментарі Макрона, зроблені в інтерв'ю паризькій газеті l'Opinion, були зосереджені на засудженні ізоляції Росії внаслідок її вторгнення в Україну більше року тому. Французький лідер зазначив, що Росія фактично почала залежати від Китаю.

"(Росія) де-факто розпочала форму васалізації з Китаєм і втратила доступ до Балтики, який був критично важливим для неї, оскільки це прискорило рішення Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО", — цитує Макрона видання.

Суперечка виникла на тлі дискусій, що відбулися в березні в Москві між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді вони оголосили про поглиблення стратегічного партнерства та вступ у "нову еру" відносин.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що відносини Росії з Китаєм є відносинами стратегічного партнера і не мають елементів залежності. А заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко звинуватив Париж у надмірній стурбованості зміцненням зв'язків Росії з Китаєм і наслідками цього для світового порядку.

"Захід в цілому, схоже, боїться формування на наших очах дійсно багатосторонньої системи міжнародних відносин, яка включає в себе кілька окремих незалежних центрів, зокрема, Росію і Китай", — написав Грушко в заяві на сайті міністерства.

Він стверджує, що Макрону та іншим західним лідерам доведеться прийняти реальність "міцних, рівноправних і взаємоповажних" відносин між Москвою і Пекіном.

Нагадаємо, 15 березня Макрон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, де політики обговорили надання зброї Україні та участь Франції у "коаліції винищувачів".

Також під час зустрічі французький президент заговорив про намір передати Україні далекобійні ракети та боєприпаси.