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Россия осудила Макрона за высказывания по поводу Китая

16 мая 2023 13:53
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Россия осудила Макрона за высказывания по поводу Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон во время одного из интервью на французском телевидении. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Российские официальные лица подвергли резкой критике высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия становится подчиненной Китаю. Они утверждают, что западные страны должны принять мир, где тесные связи России с Пекином играют значительную роль.

Об этом сообщает издание REUTERS.

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Комментарии Макрона, сделанные в интервью парижской газете l'Opinion, были сосредоточены на осуждении изоляции России в результате ее вторжения в Украину более года назад. Французский лидер отметил, что Россия фактически зависела от Китая.

"(Россия) де-факто приступила к форме васализации с Китаем и потеряла доступ к Балтике, который был критически важным для нее, поскольку это ускорило решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО", — цитирует Макрона издание.

Спор возник на фоне состоявшихся в марте в Москве дискуссий между президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. Тогда они объявили об углублении стратегического партнерства и вступлении в "новую эру" отношений.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения России с Китаем являются отношениями стратегического партнера и не имеют элементов зависимости. А замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил Париж в чрезмерной обеспокоенности укреплением связей России с Китаем и последствиями этого для мирового порядка.

"Запад в целом, похоже, боится формирования на наших глазах действительно многосторонней системы международных отношений, которая включает в себя несколько отдельных независимых центров, в частности Россию и Китай", — написал Грушко в заявлении на сайте министерства.

Он утверждает, что Макрону и другим западным лидерам придется принять реальность "крепких, равноправных и взаимоуважительных" отношений между Москвой и Пекином.

Напомним, 15 марта Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где политики обсудили предоставление оружия Украине и участие Франции в "коалиции истребителей".

Также во время встречи французский президент заговорил о намерении передать Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы.

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