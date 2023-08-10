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Росіянам обмежують доступ до VPN: в британській розвідці пояснили чому

10 серпня 2023 10:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіянам обмежують доступ до VPN: в британській розвідці пояснили чому
Віртуальна приватна мережа VPN. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кремлі впродовж останнього тижня посилили заборону користування віртуальними приватними мережами (VPN) для росіян. Влада РФ намагається позбавити своїх громадян доступу до об'єктивних джерел інформації.

Про це пише пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

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Обмежений доступ до VPN

За звітами міноборони Британії, більшість відомих VPN стали недоступними для використання у деяких областях країни-агресорки.

"VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до Інтернету, підтримувати конфіденційність і обходити державну цензуру", — пояснюють у повідомленні.

Загроза для російської влади

В розвідці кажуть, що такі ресурси є дуже популярними в Росії, попри те, що вони є незаконними з 2017 року. Завдяки ним користувачі можуть читати новини з іноземних ЗМІ, зокрема про війну в Україні.

"VPN, ймовірно, представляють найбільшу вразливість у спробах російської держави всеосяжного внутрішнього контролю над інформацією. Окрім посилення технічних збоїв, РФ також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що вони піддають ризику їхнім особистим даним", — додали у розвідці Британії. 

Останнє оновлення розвідки Міністерства оборони США щодо ситуації в Україні – 10 серпня 2023 р. Будь ласка, прочитайте тему нижче, щоб отримати повний текст зображення.
Зведення британської розвідки

Нагадаємо, пропаганда РФ дібралася навіть до всесвітньо-відомих відеоігор, а саме Minecraft, Roblox та до російської версії World of Tanks. Тепер завдяки новим майданчикам вони проводять інформаційну війну проти України.

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