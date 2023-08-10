Россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему

Виртуальная приватная сеть VPN. Иллюстративное фото: pixabay

В Кремле в течении последней недели ужесточили запрет на использование виртуальных приватных сетей (VPN) для россиян. Власти РФ пытаются лишить своих граждан доступа к объективным источникам информации.

Об этом пишет пресс-служба министерства обороны Великобритании.

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Ограниченный доступ к VPN

По отчетам минобороны Британии, большинство известных VPN стали недоступны для использования в некоторых областях страны-агрессора.

"VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру", — объясняют в сообщении.

Угроза для российских властей

В разведке говорят, что такие ресурсы очень популярны в России, несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Благодаря им пользователи могут читать новости из иностранных СМИ, в частности, о войне в Украине.

"VPN, вероятно, представляют наибольшую уязвимость в попытках российского государства всеобъемлющего внутреннего контроля над информацией. Кроме усиления технических сбоев, РФ также начала информационную кампанию, пытаясь испугать граждан, чтобы они избегали VPN, утверждая, что они подвергают риск их личным данным", — добавили в разведке Британии.

Сводка британской разведки

Напомним, пропаганда РФ добралась даже до всемирно-известных видеоигр, а именно Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks. Теперь благодаря новым площадкам они проводят информационную войну против Украины.