Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему arrow

Россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему

10 августа 2023 10:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россиянам ограничивают доступ к VPN: в британской разведке объяснили почему
Виртуальная приватная сеть VPN. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кремле в течении последней недели ужесточили запрет на использование виртуальных приватных сетей (VPN) для россиян. Власти РФ пытаются лишить своих граждан доступа к объективным источникам информации.

Об этом пишет пресс-служба министерства обороны Великобритании.

Читайте также:

Ограниченный доступ к VPN

По отчетам минобороны Британии, большинство известных VPN стали недоступны для использования в некоторых областях страны-агрессора.

"VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру", — объясняют в сообщении.

Угроза для российских властей

В разведке говорят, что такие ресурсы очень популярны в России, несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Благодаря им пользователи могут читать новости из иностранных СМИ, в частности, о войне в Украине.

"VPN, вероятно, представляют наибольшую уязвимость в попытках российского государства всеобъемлющего внутреннего контроля над информацией. Кроме усиления технических сбоев, РФ также начала информационную кампанию, пытаясь испугать граждан, чтобы они избегали VPN, утверждая, что они подвергают риск их личным данным", — добавили в разведке Британии.

Последнее обновление разведки Министерства обороны США по ситуации в Украине – 10 августа 2023 г. Пожалуйста, прочтите тему ниже, чтобы получить полный текст изображения.
Сводка британской разведки

Напомним, пропаганда РФ добралась даже до всемирно-известных видеоигр, а именно Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks. Теперь благодаря новым площадкам они проводят информационную войну против Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз