Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow За кілька кілометрів від Кремля було помічено безпілотники: що сталося arrow

За кілька кілометрів від Кремля було помічено безпілотники: що сталося

8 серпня 2023 20:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За кілька кілометрів від Кремля було помічено безпілотники: що сталося
Будівля Кремля у Москві. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Москви стався незвичайний інцидент за участю дронів. Громадяни, які знаходилися в безпосередній близькості від Кремля, помітили дивні квадрокоптери та звернулися до органів порядку.

Про це повідомляє Telegram ВЧК-ОДПУ.

Читайте також:

Безпілотники біля Кремля

Повідомляється, що це були вчення Федеральної служби охорони РФ (ФСО). Спецслужби та поліція, які прибули на місце, з'ясували, що ці дрони були залучені для повітряного моніторингу кортежу президента РФ Володимира Путіна.

Свідки зазначали, що бачили не лише дрони, а й персонал на дахах довколишніх будівель, особливо на Новому Арбаті. Все вказує на те, що ФСО планує посилити спостереження за рухом президентського кортежу з повітря

скріншот
Повідомлення ВЧК-ОДПУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що після спроби бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина план проведення параду до Дня ВМС РФ, в якому брав участь Путін, було змінено. Також його скоригували через постійні атаки дронів.

Також ми повідомляли, що 30 липня у Росії, у Москві, пролунав вибух. За словами очевидців, вибух стався у бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з веж якого в результаті спалахнула. Також про "бавовну" повідомили і в області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз