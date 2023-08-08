За кілька кілометрів від Кремля було помічено безпілотники: що сталося

Будівля Кремля у Москві. Фото: росЗМІ

У центрі Москви стався незвичайний інцидент за участю дронів. Громадяни, які знаходилися в безпосередній близькості від Кремля, помітили дивні квадрокоптери та звернулися до органів порядку.

Про це повідомляє Telegram ВЧК-ОДПУ.

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Повідомляється, що це були вчення Федеральної служби охорони РФ (ФСО). Спецслужби та поліція, які прибули на місце, з'ясували, що ці дрони були залучені для повітряного моніторингу кортежу президента РФ Володимира Путіна.

Свідки зазначали, що бачили не лише дрони, а й персонал на дахах довколишніх будівель, особливо на Новому Арбаті. Все вказує на те, що ФСО планує посилити спостереження за рухом президентського кортежу з повітря

Повідомлення ВЧК-ОДПУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що після спроби бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина план проведення параду до Дня ВМС РФ, в якому брав участь Путін, було змінено. Також його скоригували через постійні атаки дронів.

Також ми повідомляли, що 30 липня у Росії, у Москві, пролунав вибух. За словами очевидців, вибух стався у бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з веж якого в результаті спалахнула. Також про "бавовну" повідомили і в області.