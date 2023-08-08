За пару километров от Кремля были замечены беспилотники: что произошло
В центре Москвы произошло необычный инцидент с участием дронов. Граждане, находившиеся в непосредственной близости от Кремля, заметили странные квадрокоптеры и обратились в органы порядка.
Об этом сообщает Telegram ВЧК-ОГПУ.
Беспилотники возле Кремля
Сообщается, что это были учения Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Спецслужбы и полиция, прибывшие на место, выяснили, что эти дроны были задействованы для воздушного мониторинга кортежа президента РФ Владимира Путина.
Свидетели отмечали, что видели не только дроны, но и персонал на крышах близлежащих зданий, особенно на Новом Арбате. Все указывает на то, что ФСО планирует усилить наблюдение за движением президентского кортежа из воздуха
Напомним, что после попытки бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина план проведения парада ко Дню ВМС РФ, в котором принимал участие Путин, был изменен. Также его скорректировали из-за постоянных атак дронов.
Также мы сообщали, что 30 июля в России, в Москве, раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области.