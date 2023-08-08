Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow За пару километров от Кремля были замечены беспилотники: что произошло arrow

За пару километров от Кремля были замечены беспилотники: что произошло

8 августа 2023 20:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За пару километров от Кремля были замечены беспилотники: что произошло
Здание Кремля в Москве. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В центре Москвы произошло необычный инцидент с участием дронов. Граждане, находившиеся в непосредственной близости от Кремля, заметили странные квадрокоптеры и обратились в органы порядка. 

Об этом сообщает Telegram ВЧК-ОГПУ.

Читайте также:

Беспилотники возле Кремля

Сообщается, что это были учения Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Спецслужбы и полиция, прибывшие на место, выяснили, что эти дроны были задействованы для воздушного мониторинга кортежа президента РФ Владимира Путина.

 Свидетели отмечали, что видели не только дроны, но и персонал на крышах близлежащих зданий, особенно на Новом Арбате. Все указывает на то, что ФСО планирует усилить наблюдение за движением президентского кортежа из воздуха

скриншот
Сообщение ВЧК-ОГПУ. Фото: скриншот

Напомним, что после попытки бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина план проведения парада ко Дню ВМС РФ, в котором принимал участие Путин, был изменен. Также его скорректировали из-за постоянных атак дронов.

Также мы сообщали, что 30 июля в России, в Москве, раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз