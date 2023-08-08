За пару километров от Кремля были замечены беспилотники: что произошло

Здание Кремля в Москве. Фото: росСМИ

В центре Москвы произошло необычный инцидент с участием дронов. Граждане, находившиеся в непосредственной близости от Кремля, заметили странные квадрокоптеры и обратились в органы порядка.

Об этом сообщает Telegram ВЧК-ОГПУ.

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Сообщается, что это были учения Федеральной службы охраны РФ (ФСО). Спецслужбы и полиция, прибывшие на место, выяснили, что эти дроны были задействованы для воздушного мониторинга кортежа президента РФ Владимира Путина.

Свидетели отмечали, что видели не только дроны, но и персонал на крышах близлежащих зданий, особенно на Новом Арбате. Все указывает на то, что ФСО планирует усилить наблюдение за движением президентского кортежа из воздуха

Сообщение ВЧК-ОГПУ. Фото: скриншот

Напомним, что после попытки бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина план проведения парада ко Дню ВМС РФ, в котором принимал участие Путин, был изменен. Также его скорректировали из-за постоянных атак дронов.

Также мы сообщали, что 30 июля в России, в Москве, раздался взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопке" сообщили и в области.