Росіяни можуть забути про люксові авто: Японія вводить санкції

Японські авто на продажі. Фото: РосЗМІ

Японія посилить свої санкції проти РФ. Вже з наступного місяця вступить в силу заборона на експорт люксових авто до Росії.

Про це пише The Guardian.

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Японія з початку повномасштабного вторгнення разом з іншими країнами почала запроваджувати санкції проти РФ. Японська влада заборонила в тому числі експорт до Росії вакцин, медичного обладнання, дронів, сталі та алюмінію, космічних апаратів та компонентів для них, електрообладнання та оптичного обладнання. До того ж під персональні санкції Японії потрапив президент Володимир Путін, найвищі посадові особи, військові, бізнесмени та інші особи.

Нині ж розпорядження про експортний контроль в японському уряді вирішили переглянути. Японія заборонить вивіз до РФ товарів, які "зміцнюють промислову базу країни".

"У співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи G7, а також відповідні міністерства та відомства, ми хотіли б твердо виконувати прийняті рішення", — повідомив міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура.

Всього до списку санкцій додано близько 750 найменувань товарів, включаючи шини для великогабаритних транспортних засобів, яхти, локомотиви та залізничні склади, метали, барвники, фанеру, макулатуру, цемент, камінь, асфальт, а також фото та кінематографічні матеріали.

А вже 9 серпня набуде чинності заборона, яка, ймовірно, обмежить продаж вживаних автомобілів з Японії до Росії. Це рішення аналогічне положенню ЄС, ухваленому 23 червня. Зокрема, Європейський Союз впровадив заборону на експорт до РФ електричних та гібридних машин, в тому числі нових та вживаних автомобілів класу люкс.

Нагадаємо, у розвідці США розповіли, що Китай постачає військові технології для РФ.

Також посли ЄС погодили додаткові санкції проти Білорусі.

До того ж стало відомо, що банкомати в РФ перестали приймати валюту.