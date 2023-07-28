Россияне могут забыть о люксовых авто: Япония вводит санкции

Японские авто на продаже. Фото: РосСМИ

Япония усилит свои санкции против РФ. Уже со следующего месяца вступит в силу запрет на экспорт люксовых автомобилей в Россию.

Об этом пишет The Guardian.

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Япония с начала полномасштабного вторжения вместе с другими странами начала вводить санкции против РФ. Японские власти запретили в том числе экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, дронов, стали и алюминия, космических аппаратов и компонентов для них, электрооборудования и оптического оборудования. К тому же под персональные санкции Японии попал президент Владимир Путин, высшие должностные лица, военные, бизнесмены и другие.

В настоящее время распоряжение об экспортном контроле в японском правительстве решили пересмотреть. Япония запретит вывоз в РФ товаров, "укрепляющих промышленную базу страны".

"В сотрудничестве с международным сообществом, включая G7, а также соответствующие министерства и ведомства, мы хотели бы твердо выполнять принятые решения", — сообщил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

Всего в список санкций добавлено около 750 наименований товаров, включая шины для крупногабаритных транспортных средств, яхты, локомотивы и железнодорожные склады, металлы, красители, фанеру, макулатуру, цемент, камень, асфальт, а также фото и кинематографические материалы.

А уже 9 августа вступит в силу запрет, который, вероятно, ограничит продажу подержанных автомобилей из Японии в Россию. Это решение аналогично положению ЕС, принятому 23 июня. В частности, Европейский Союз ввел запрет на экспорт в РФ электрических и гибридных машин, в том числе новых и подержанных автомобилей класса люкс.

Напомним, в разведке США рассказали, что Китай поставляет военные технологии для РФ.

Также послы ЕС согласовали дополнительные санкции против Белоруссии.

К тому же, стало известно, что банкоматы в РФ перестали принимать валюту.