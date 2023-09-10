Росіяни облаштовують військові бази біля кордону з Фінляндією, — YLE
Росія почала облаштовувати свої військові бази біля кордону з Фінляндією. У мережі з'явилися відповідні супутникові знімки.
Про це повідомляє YLE.
Військові бази РФ біля Фінляндії
На знімках можна побачити збудовані російські ангари для обслуговування та зберігання техніки на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.
Видання пише, що дедалі більше техніки з Петрозаводська перекидають в Україну.
"Ці будівельні об'єкти — перша відчутна ознака того, що РФ знову почала інвестувати у військові бази поблизу фінського кордону через багато років", — йдеться у матеріалі.
За словами міністра оборони країни Антті Хяккянена, зафіксовані на супутникових знімках зміни не становлять загрози для Фінляндії.
Майор армії у відставці Марко Еклунда каже, що пріоритетним завданням військового складу в Петрозаводську, ймовірно, є переобладнання і постачання техніки на війну Україну.
"Я припускаю, що ангар, який там зведений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на час осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку", — зазначив він.
Нагадаємо, поліція Фінляндії затримала російського найманця Яна Петровського з "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Наразі він хоче, щоб його екстрадували до РФ.
Також ми писали, що Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. Країна хоче виготовляти БТР Patria.
Додамо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.