Росіяни облаштовують військові бази біля кордону з Фінляндією, — YLE

Військові бази РФ біля кордону з Фінляндією. Фото: YLE

Росія почала облаштовувати свої військові бази біля кордону з Фінляндією. У мережі з'явилися відповідні супутникові знімки.

Про це повідомляє YLE.

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Військові бази РФ біля Фінляндії

На знімках можна побачити збудовані російські ангари для обслуговування та зберігання техніки на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську.

Військові бази РФ біля кордону з Фінляндією. Фото: YLE

Видання пише, що дедалі більше техніки з Петрозаводська перекидають в Україну.

"Ці будівельні об'єкти — перша відчутна ознака того, що РФ знову почала інвестувати у військові бази поблизу фінського кордону через багато років", — йдеться у матеріалі.

За словами міністра оборони країни Антті Хяккянена, зафіксовані на супутникових знімках зміни не становлять загрози для Фінляндії.

Майор армії у відставці Марко Еклунда каже, що пріоритетним завданням військового складу в Петрозаводську, ймовірно, є переобладнання і постачання техніки на війну Україну.

"Я припускаю, що ангар, який там зведений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на час осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку", — зазначив він.

Нагадаємо, поліція Фінляндії затримала російського найманця Яна Петровського з "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич". Наразі він хоче, щоб його екстрадували до РФ.

Також ми писали, що Фінляндія вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. Країна хоче виготовляти БТР Patria.

Додамо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо прокоментував російську пропаганду, що спрямована проти його країни. За словами президента, маніпуляції РФ тільки зростають.