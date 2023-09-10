Россияне обустраивают военные базы возле границы с Финляндией, — YLE

Военные базы РФ возле границы с Финляндией. Фото: YLE

Россия начала обустраивать свои военные базы возле границы с Финляндией. В сети появились соответствующие спутниковые снимки.

Об этом сообщает YLE.

Читайте также:

Военные базы РФ на территории Финляндии

На снимках можно увидеть построенные российские ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске.

Военные базы РФ возле границы с Финляндией. Фото: YLE

Издание пишет, что все больше техники из Петрозаводска опрокидывают в Украину.

"Эти строительные объекты — первый ощутимый признак того, что РФ снова начала инвестировать в военные базы вблизи финской границы через много лет", — говорится в материале.

По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, зафиксированные на спутниковых снимках изменения не представляют угрозы для Финляндии.

Майор армии в отставке Марко Эклунда говорит, что приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске, вероятно, является переоборудование и поставка техники на войну Украине.

"Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", — отметил он.

Напомним, полиция Финляндии задержала российского наемника Яна Петровского из "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Сейчас он хочет, чтобы его экстрадировали в РФ.

Также мы писали, что Финляндия изучает возможность производства бронетехники в Украине. Страна хочет изготавливать БТР Patria.

Добавим, президент Финляндии Саули Нииностио прокомментировал российскую пропаганду, направленную против его страны. По словам президента, манипуляции РФ только растут.