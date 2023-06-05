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Росіяни панікують: у Калузькій області РФ упали два безпілотники

5 червня 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни панікують: у Калузькій області РФ упали два безпілотники
Безпілотний літальний апарат на території Росії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Російській Федерації знову помітили невідомі безпілотники. Два з них упали на території Калузької області.

Про це повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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На території Калузької області Російської Федерації помітили два невідомі безпілотні літальні апарати.

Вони нібито упали в районі міста Жиздра та робочого селища Думіничі.

За словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, безпілотники не здетонували.

"Територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду", — заявив Шапша.

Росіяни панікують

У коментарях під повідомленням губернатора мешканці Калузької області розкритикували позицію як місцевої, так і федеральної влади, зокрема, особисто Володимира Путіна.

"Чому наш президент усе це допускає? Я думаю, це питання цікавить багатьох", — заявляють росіяни.

Росіяни панікують через дрони в Калузькій області
Росіяни панікують через дрони в Калузькій області

Нагадаємо, що зранку 30 травня росіяни заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.

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