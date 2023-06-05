Росіяни панікують: у Калузькій області РФ упали два безпілотники
У Російській Федерації знову помітили невідомі безпілотники. Два з них упали на території Калузької області.
Про це повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Безпілотники в Росії
На території Калузької області Російської Федерації помітили два невідомі безпілотні літальні апарати.
Вони нібито упали в районі міста Жиздра та робочого селища Думіничі.
За словами губернатора Калузької області Владислава Шапши, безпілотники не здетонували.
"Територію оточено, на місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду", — заявив Шапша.
Росіяни панікують
У коментарях під повідомленням губернатора мешканці Калузької області розкритикували позицію як місцевої, так і федеральної влади, зокрема, особисто Володимира Путіна.
"Чому наш президент усе це допускає? Я думаю, це питання цікавить багатьох", — заявляють росіяни.
Нагадаємо, що зранку 30 травня росіяни заявили, що у Москві та Підмосков'ї був наліт безпілотників. Один із них влучив у будинок.