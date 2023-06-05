Россияне паникуют: в Калужской области РФ упали два беспилотника

Беспилотный летательный аппарат на территории России. Фото: росСМИ

В Российской Федерации снова заметили неизвестные беспилотники. Два из них упали на территории Калужской области.

Об этом сообщает на своем официальном Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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На территории Калужской области Российской Федерации заметили два неизвестных беспилотных летательных аппарата.

Они якобы упали в районе города Жиздра и рабочей деревни Думиничи.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, беспилотники не сдетонировали.

"Территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда", — заявил Шапша.

Россияне паникуют

В комментариях под сообщением губернатора жители Калужской области раскритиковали позицию как местных, так и федеральных властей, в частности, лично Владимира Путина.

"Почему наш президент все это допускает? Я думаю, этот вопрос интересует многих", — заявляют россияне.

Россияне паникуют из-за дронов в Калужской области

Напомним, что с утра 30 мая россияне заявили, что в Москве и Подмосковье был налет беспилотников. Один из них попал в дом.