Росіяни придумали, як відправляти на фронт засуджених за "самоволку" солдатів

Російських солдатів будуть карати умовно

В росії почастішали випадки самовільного залишення частин військовослужбовцями. Для того, аби після засудження мати можливість відправляти їх на війну до України, солдатам дають умовні строки.

Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

Рекорди з "самоволки"

В росії за останні місяці різко зросла кількість випадків самовільного залишення солдатами території військових частин.

Порівняно із січнем кількість випадків "самоволки" за неповний березень зросла майже удвічі.

В основному тікають із військових частин мобілізовані на війну.

Рішення влади

Оскільки залишення військових частин є кримінальним злочином, солдатів засуджують, при цьому закриваючи суди для широкої публіки, аби не демонструвати кількість випадків.

Але оскільки після засудження цих військових уже неможливо відправити до України на фронт, російська влада знайшла вихід із ситуації.

Більшості засуджених за "самоволку" почали давати умовні строки покарання.

Нагадаємо, у лютому у Бєлгородській області росії із військової частини втік один із мобілізованих. При собі 30-річний єфрейтор, якого мобілізували ще у жовтні, мав автомат Калашнікова.

Фото з російських ЗМІ