Россияне придумали, как отправлять на фронт осужденных за "самоволку" солдат

Российских солдат будут наказывать условно

В россии участились случаи самовольного ухода из частей военнослужащими. Для того чтобы после осуждения иметь возможность отправлять их на войну в Украину, солдатам дают условные сроки.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

Рекорды по "самоволке"

В россии за последние месяцы резко возросло количество случаев самовольного оставления солдатами территории воинских частей.

По сравнению с январем количество случаев "самоволки" за неполный март возросло почти вдвое.

В основном бегут из воинских частей мобилизованные на войну.

Решение власти

Поскольку оставление воинских частей является уголовным преступлением, солдаты осуждают, при этом закрывая суды для широкой публики, чтобы не демонстрировать количество случаев.

Но поскольку после осуждения этих военных уже невозможно отправить в Украину на фронт, российские власти нашли выход из ситуации.

Большинству осужденных за самоволку начали давать условные сроки наказания.

Напомним, в феврале в Белгородской области россии из воинской части скрылся один из мобилизованных. При себе 30-летний ефрейтор, мобилизованный еще в октябре, имел автомат Калашникова.

Фото из российских СМИ