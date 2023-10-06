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Російська Держдума оновила правила в'їзду українців до РФ: що зміниться

6 жовтня 2023 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Російська Держдума оновила правила в'їзду українців до РФ: що зміниться
Російські військові на одному з блокпостів. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держдума Росії затвердила особливий порядок в'їзду до Росії громадян України. За їх словами, цей захід є "тимчасовим".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що новий порядок в'їзду не поширюється на осіб віком до 14 років, які прямують з третіх країн самостійно або у супроводі росіян. Запровадити його збираються з середини жовтня.

"З півночі 16 жовтня громадяни України зможуть в'їжджати до Росії лише через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та через аеропорт "Шереметьєво", — йдеться у повідомленні.

Джерело: скриншот з Telegram

Додається, що порядок в'їзду до РФ, який діє для громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, залишається без змін. 

Нагадаємо, що перед цим в Росії провели флешмоб на підтримку президента Росії Володимира Путіна плакатами з портретами Степана Бандери.

А заява пропагандистки Маргарити Симоньян із закликом підірвати над Сибіром ядерну бомбу спричинила резонанс навіть у Росії, де пропагандистку засудили. 

 

 

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