Російська Держдума оновила правила в'їзду українців до РФ: що зміниться
Держдума Росії затвердила особливий порядок в'їзду до Росії громадян України. За їх словами, цей захід є "тимчасовим".
Про це повідомляють росЗМІ.
Що запропонували злочинці
Повідомляється, що новий порядок в'їзду не поширюється на осіб віком до 14 років, які прямують з третіх країн самостійно або у супроводі росіян. Запровадити його збираються з середини жовтня.
"З півночі 16 жовтня громадяни України зможуть в'їжджати до Росії лише через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та через аеропорт "Шереметьєво", — йдеться у повідомленні.
Додається, що порядок в'їзду до РФ, який діє для громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, залишається без змін.
Нагадаємо, що перед цим в Росії провели флешмоб на підтримку президента Росії Володимира Путіна плакатами з портретами Степана Бандери.
А заява пропагандистки Маргарити Симоньян із закликом підірвати над Сибіром ядерну бомбу спричинила резонанс навіть у Росії, де пропагандистку засудили.