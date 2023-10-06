Российская Госдума обновила правила въезда украинцев в РФ: что изменится
Госдума России утвердила особый порядок въезда в Россию граждан Украины. По их словам, эта мера является "временной".
Об этом сообщают росСМИ.
Что предложили преступники
Сообщается, что новый порядок въезда не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, которые въезжают в РФ из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян. Ввести его собираются с середины октября.
"С севера 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.
Добавляется, что порядок въезда в РФ, действующий для граждан Украины на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, остается без изменений.
Напомним, что перед этим в России провели флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина плакатами с портретами Степана Бандеры.
А заявление пропагандистки Маргариты Симоньян с призывом взорвать над Сибирью ядерную бомбу вызвало резонанс даже в России, где пропагандистку осудили.