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Российская Госдума обновила правила въезда украинцев в РФ: что изменится

6 октября 2023 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российская Госдума обновила правила въезда украинцев в РФ: что изменится
Российские военные на одном из блокпостов. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госдума России утвердила особый порядок въезда в Россию граждан Украины. По их словам, эта мера является "временной".

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что новый порядок въезда не распространяется на лиц в возрасте до 14 лет, которые въезжают в РФ из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян. Ввести его собираются с середины октября.

"С севера 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Источник: скриншот с Telegram

Добавляется, что порядок въезда в РФ, действующий для граждан Украины на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, остается без изменений.

Напомним, что перед этим в России провели флешмоб в поддержку президента России Владимира Путина плакатами с портретами Степана Бандеры.

А заявление пропагандистки Маргариты Симоньян с призывом взорвать над Сибирью ядерную бомбу вызвало резонанс даже в России, где пропагандистку осудили.

 

 

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