Російське судно було помічено біля місця вибуху "Північного потоку"
Російське спецсудно SS-750, на борту якого є мінісубмарина, перебувало біля газопроводу Nord Stream за чотири дні до його підриву 26 вересня минулого року.
Про це повідомляє Information.
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Міноборони Норвегії підтверджує, що фотографії російського судна були зроблені з датського патрульного катера, який перебував у районі на схід від Борнгольма 22 вересня 2022 року. Однак Міноборони відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки вони "носять розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".
"SS-750 є найцікавішим судном для підтвердження, тому що ми знаємо, що воно здатне здійснити таку операцію", — сказав колишній розвідник Міністерства оборони США Джейкоб Каарсбо.
Зазначається, що SS-750 був без сигналів AIS, які надають інформацію про назву, номер, напрямок, осадку та швидкість судна, що допомагає в картографуванні руху суден. Проте, на іншому судні з цієї групи система AIS працювала.
Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував міністру оборони Королівства Данії після перемоги відправлятися на дайвінг до потопленого крейсера "Москва".