У Данії розповіли, що за об’єкт виявили біля зруйнованого "Північного потоку"

Роботи проводились на глибині 73 метри

У середу, 29 березня завершили роботу із підняття невідомого об’єкта, прилеглого до зруйнованого восени минулого року російського трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство.

Що відомо

За даними Міноборони Данії, роботи проводились на глибині 73 метри. Під час ліквідації був присутній представник власника Nord Stream 2 AG.

"Дослідження показують, що об’єкт являє собою порожній морський димовий буй, який використовується для візуального маркування. Об'єкт не становить загрози безпеці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Додамо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що перед вибухами на "Північних потоках" поблизу плавав загадковий танкер. Аналітики виявили, що цей 600-футовий танкер, що вирушав на схід із Роттердама, майже на тиждень зупинився у Балтійському морі та курсував поблизу місця пошкодження газопроводів.