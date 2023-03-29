В Дании рассказали, что за объект обнаружили возле разрушенного "Северного потока"
В среду, 29 марта, завершили работу по поднятию неизвестного объекта, прилегающего к разрушенному осенью прошлого года российскому трубопроводу "Северный поток-2".
Об этом сообщает Датское энергетическое агентство.
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Что известно
По данным Минобороны Дании, работы производились на глубине 73 метра. В ходе ликвидации присутствовал представитель владельца Nord Stream 2 AG.
"Исследования показывают, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Добавим, недавно СМИ выяснили, что перед взрывами на "Северных потоках" поблизости плавал загадочный танкер. Аналитики обнаружили, что этот 600-футовый танкер, отправлявшийся на восток из Роттердама, почти на неделю остановился в Балтийском море и курсировал вблизи места повреждения газопроводов.