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Российское судно было замечено у места взрыва "Северного потока"

28 апреля 2023 02:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Российское судно было замечено у места взрыва "Северного потока"
Российский специальный корабль SS-750, замеченный и сфотографированный датским патрульным судном P524 Nymfen 22 сентября 2022 года. Фото: Минобороны РФ.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российское спецсудно SS-750, на борту которого находится минисубмарина, находилось у газопровода Nord Stream за четыре дня до его подрыва 26 сентября прошлого года.

Об этом сообщает Information.

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Подробности

Минобороны Норвегии подтверждает, что фотографии российского судна были сделаны с датского патрульного катера, находившегося в районе восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года. Однако Минобороны отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсуда, поскольку они "носят разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

"SS-750 является самым интересным судном для подтверждения, потому что мы знаем, что оно способно совершить такую операцию", — сказал бывший разведчик Министерства обороны США Джейкоб Каарсбо.

Отмечается, что SS-750 был без сигналов AIS, которые предоставляют информацию о названии, номере, направлении, осадке и скорости судна, что помогает в картографировании движения судов. Однако на другом судне из этой группы система AIS работала.

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Королевства Дании после победы отправляться на дайвинг к утопленному крейсеру "Москва" .

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