Російські авіакомпанії нарощують авіаперевезення попри санкції
З травня минулого року по червень 2023 року російські авіакомпанії закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.
Про це повідомляє Reuters.
Як авіакомпанії РФ обходять санкції
Устаткування варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних для підтримки літака в льотній придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску у кабіні, дисплеї у кабіні і шасі, до більш звичайних запасних частин, таких як кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.
Завдяки митним записам стало відомо, що деталі потрапили до РФ через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан. Жодна з цих країн не приєдналася до західних санкцій проти Росії.
Сума в 1,2 млрд доларів занижує загальну вартість авіаційних запчастин, імпортованих за період, що розглядає Reuters, оскільки вона включає лише постачання, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, надіслані іншим компаніям у Росії.
Росія змогла знайти вихід
"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. Через два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з'явилося чимало альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни постачання", — заявив голова московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв.
За даними Росстату, у червні російські авіакомпанії перевезли 10,1 млн пасажирів порівняно з 8,87 млн у червні 2022 року та 11,1 млн у червні 2021 року.
Як раніше вжеповідомлялося, у п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.
Велика Британія наклала санкції на шість компаній із Білорусі, а також на десять індивідуальних осіб та дев'ять корпорацій, пов'язаних з Росією. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі пояснив, що влада його країни вводить у дію 25 нових обмежувальних заходів, які мають на меті зменшити доступність іноземних технологій для Росії.