Російські авіакомпанії нарощують авіаперевезення попри санкції

"Аерофлот" почав розбирати літаки на запчастини. Фото: REUTERS

З травня минулого року по червень 2023 року російські авіакомпанії закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

Про це повідомляє Reuters.

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Устаткування варіювалося від предметів першої необхідності, необхідних для підтримки літака в льотній придатності, як-от пристрої Northrop Grumman, клапани тиску у кабіні, дисплеї у кабіні і шасі, до більш звичайних запасних частин, таких як кавоварки, телефонні трубки бортпровідників і сидіння для унітазів.

Завдяки митним записам стало відомо, що деталі потрапили до РФ через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан. Жодна з цих країн не приєдналася до західних санкцій проти Росії.

Сума в 1,2 млрд доларів занижує загальну вартість авіаційних запчастин, імпортованих за період, що розглядає Reuters, оскільки вона включає лише постачання, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їх підрозділів з технічного обслуговування, а не деталі літаків, надіслані іншим компаніям у Росії.

Росія змогла знайти вихід

"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. Через два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з'явилося чимало альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни постачання", — заявив голова московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв.

За даними Росстату, у червні російські авіакомпанії перевезли 10,1 млн пасажирів порівняно з 8,87 млн у червні 2022 року та 11,1 млн у червні 2021 року.

Як раніше вжеповідомлялося, у п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.

Велика Британія наклала санкції на шість компаній із Білорусі, а також на десять індивідуальних осіб та дев'ять корпорацій, пов'язаних з Росією. Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі пояснив, що влада його країни вводить у дію 25 нових обмежувальних заходів, які мають на меті зменшити доступність іноземних технологій для Росії.