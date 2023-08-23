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Российские авиакомпании наращивают авиаперевозки несмотря на санкции

23 августа 2023 13:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Российские авиакомпании наращивают авиаперевозки несмотря на санкции
"Аэрофлот" стал разбирать самолеты на запчасти. Фото: REUTERS
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С мая прошлого года по июнь 2023 года российские авиакомпании закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Об этом сообщает Reuters.

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Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержки самолета в летной пригодности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обычных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Благодаря таможенным записям стало известно, что детали попали в РФ через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Ни одна из этих стран не присоединилась к западным санкциям против России.

Сумма в 1,2 млрд долларов занижает общую стоимость авиационных запчастей, импортируемых за рассматриваемый период Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, присланные другим компаниям в России.

Россия смогла найти выход

"Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а через шесть-девять месяцев появилось немало альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки", — заявил глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.

Как уже сообщалось, в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.

Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли пояснил, что власти его страны вводят в действие 25 новых ограничительных мер, направленных на уменьшение доступности иностранных технологий для России.

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