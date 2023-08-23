Российские авиакомпании наращивают авиаперевозки несмотря на санкции
С мая прошлого года по июнь 2023 года российские авиакомпании закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.
Об этом сообщает Reuters.
Как авиакомпании РФ обходят санкции
Оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержки самолета в летной пригодности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обычных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.
Благодаря таможенным записям стало известно, что детали попали в РФ через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан. Ни одна из этих стран не присоединилась к западным санкциям против России.
Сумма в 1,2 млрд долларов занижает общую стоимость авиационных запчастей, импортируемых за рассматриваемый период Reuters, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, присланные другим компаниям в России.
Россия смогла найти выход
"Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а через шесть-девять месяцев появилось немало альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки", — заявил глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
По данным Росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.
Как уже сообщалось, в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.
Великобритания наложила санкции на шесть компаний из Белоруссии, а также десять индивидуальных лиц и девять корпораций, связанных с Россией. Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли пояснил, что власти его страны вводят в действие 25 новых ограничительных мер, направленных на уменьшение доступности иностранных технологий для России.