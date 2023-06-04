Російські науковці панікують через пошук зрадників у країні

Санкт-Петербурзький міський суд, в якому був Анатолій Маслов. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Російські спецслужби охопила "шпигуноманія". Вони шукають внутрішніх ворогів серед науковців на тлі зростання кількості справ про державну зраду.

Про це повідомляє The Guardian.

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Пошук ворогів у РФ

Нещодавній арешт деяких відомих вчених змусив наукову спільноту РФ побоюватися, що вони стали "мішенню Кремля".

Внаслідок пошуку внутрішніх ворогів у Росії фіксується різке зростання кількості справ про державну зраду, яку експерти назвали "шпигуноманія".

Минулого тижня перед судом постав перший з трьох вчених у галузі гіперзвукових ракет, заарештованих за підозрою в держзраді. Всі затримані були співробітниками одного інституту в Новосибірську.

Професора аеродинаміки 76-річного Анатолія Маслова підозрюють у передачі секретів Китаю. Арешт трьох вчених викликав негативну реакцію серед наукової спільноти його інституту, яка закликала до звільнення.

"Кожного з цих ми знаємо як патріота і здорову людину, нездатну зробити те, у чому їх звинувачує слідство", — йдеться у заяві наукової спільноти.

Науковці також додали, що затримані можуть провести решту життя за ґратами за свою "якісну" роботу, яка включала виступи на міжнародних конференціях, публікації в міжнародних журналах і участь у міжнародних проєктах.

Паніка серед науковців

Затриманий Маслов переніс два серцевих напади, а також провів час у лікарні з моменту свого арешту в червні 2022 року в Новосибірську.

У заяві науковців йдеться, що подібні випадки ставлять під загрозу все наукове співтовариство і спричиняють охолоджуючий ефект у всіх дослідницьких сферах на все, що може вважатися таємницею.

"У цій ситуації ми не тільки боїмося за долі наших колег. Ми просто не розуміємо, як ми можемо далі виконувати свою роботу", — наголошують вчені.

Експерти зазначають, що арешт Маслова свідчить про зростання справ про державну зраду і шпигунство високопосадовців у Росії.

"Жоден із цих вчених не є шпигуном. Вони — легка мішень для чекістів", — сказав провідний російський юрист і експерт у справах про шпигунство та державну зраду Іван Павлов.

Нагадаємо, російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам. Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.