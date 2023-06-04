Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Российские ученые паникуют из-за поиска предателей в стране arrow

Российские ученые паникуют из-за поиска предателей в стране

4 июня 2023 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские ученые паникуют из-за поиска предателей в стране
Санкт-Петербургский городской суд, в котором находился Анатолий Маслов. Фото: REUTERS/Anton Vaganov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские спецслужбы охватила "шпиономания". Они ищут внутренних врагов среди ученых на фоне роста дел о государственной измене.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Поиск врагов в РФ

Недавний арест некоторых известных ученых заставил научное сообщество РФ опасаться, что они стали "мишенью Кремля".

В результате поиска внутренних врагов в России фиксируется резкий рост количества дел о государственной измене, которую эксперты назвали "шпиономания".

На прошлой неделе перед судом предстал первый из трех ученых в области гиперзвуковых ракет, арестованных по подозрению в госизмене. Все задержанные были сотрудниками одного института в Новосибирске.

Профессора аэродинамики 76-летнего Анатолия Маслова подозревают в передаче секретов Китаю. Арест трех ученых вызвал негативную реакцию среди научного сообщества его института, которое призвало к освобождению.

"Каждого из этих мы знаем как патриота и здорового человека, неспособного сделать то, в чем их обвиняет следствие", — говорится в заявлении научного сообщества.

Ученые также добавили, что задержанные могут провести остаток жизни за решеткой за свою "качественную" работу, которая включала выступления на международных конференциях, публикации в международных журналах и участие в международных проектах.

Паника среди ученых

Задержанный Маслов перенес два сердечных приступа, а также провел время в больнице с момента своего ареста в июне 2022 года в Новосибирске.

В заявлении ученых говорится, что подобные случаи ставят под угрозу все научное сообщество и производят охлаждающий эффект во всех исследовательских сферах на все, что может считаться тайной.

"В этой ситуации мы не только боимся за судьбы наших коллег. Мы просто не понимаем, как мы можем дальше выполнять свою работу", — подчеркивают ученые.

Эксперты отмечают, что арест Маслова свидетельствует о росте дел о государственной измене и шпионаже высокопоставленных чиновников в России.

"Ни один из этих ученых не является шпионом. Они — легкая мишень для чекистов", — сказал ведущий российский юрист и эксперт по делам о шпионаже и государственной измене Иван Павлов.

Напомним, российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас