Российские ученые паникуют из-за поиска предателей в стране

Санкт-Петербургский городской суд, в котором находился Анатолий Маслов. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Российские спецслужбы охватила "шпиономания". Они ищут внутренних врагов среди ученых на фоне роста дел о государственной измене.

Об этом сообщает The Guardian.

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Поиск врагов в РФ

Недавний арест некоторых известных ученых заставил научное сообщество РФ опасаться, что они стали "мишенью Кремля".

В результате поиска внутренних врагов в России фиксируется резкий рост количества дел о государственной измене, которую эксперты назвали "шпиономания".

На прошлой неделе перед судом предстал первый из трех ученых в области гиперзвуковых ракет, арестованных по подозрению в госизмене. Все задержанные были сотрудниками одного института в Новосибирске.

Профессора аэродинамики 76-летнего Анатолия Маслова подозревают в передаче секретов Китаю. Арест трех ученых вызвал негативную реакцию среди научного сообщества его института, которое призвало к освобождению.

"Каждого из этих мы знаем как патриота и здорового человека, неспособного сделать то, в чем их обвиняет следствие", — говорится в заявлении научного сообщества.

Ученые также добавили, что задержанные могут провести остаток жизни за решеткой за свою "качественную" работу, которая включала выступления на международных конференциях, публикации в международных журналах и участие в международных проектах.

Паника среди ученых

Задержанный Маслов перенес два сердечных приступа, а также провел время в больнице с момента своего ареста в июне 2022 года в Новосибирске.

В заявлении ученых говорится, что подобные случаи ставят под угрозу все научное сообщество и производят охлаждающий эффект во всех исследовательских сферах на все, что может считаться тайной.

"В этой ситуации мы не только боимся за судьбы наших коллег. Мы просто не понимаем, как мы можем дальше выполнять свою работу", — подчеркивают ученые.

Эксперты отмечают, что арест Маслова свидетельствует о росте дел о государственной измене и шпионаже высокопоставленных чиновников в России.

"Ни один из этих ученых не является шпионом. Они — легкая мишень для чекистов", — сказал ведущий российский юрист и эксперт по делам о шпионаже и государственной измене Иван Павлов.

Напомним, российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону объявил незаконный приговор крымским татарам. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической.